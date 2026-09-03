Tanz – Kunst – Design: Internationales Symposium anlässlich der Ausstellung "VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton" im MAK

Wien (OTS) -

Anlässlich der Ausstellung VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton lädt das MAK am 17. und 18. September 2026 zum mit renommierten Expert*innen besetzten internationalen Symposium Tanz – Kunst – Design. Ausgehend von Vally Wieselthiers ikonischen Darstellungen von Tänzerinnen widmet sich die vom MAK in Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte Kunst Wien konzipierte Tagung den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Tanz, Kunst und Design – vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ziel ist es, das Bewusstsein für die kreative Dynamik zu schärfen, die aus dem Zusammenspiel der Disziplinen entsteht.



Das Symposium ist in zwei thematische Schwerpunkte gegliedert: Zum Auftakt geht es um die Frage, wie sich Tanz und Design ab 1900 gegenseitig beeinflusst haben und von den Bildenden Künsten inspiriert wurden. Unter dem Titel „Aus der Reihe tanzen. Der befreite Körper zwischen Kunst, Emanzipation und Politik in der Moderne“ analysieren die Vortragenden die Rolle der Emanzipation der Frauen, der Rezeption des Orientalismus in Europa sowie der Sexualitätsforschung für das Bewegungsvokabular des modernen Tanzes.



Der zweite Teil widmet sich dem Thema „Tanz im Wandel: Der zukünftige Körper zwischen Mythologie, Anthropologie und Technologie“. Im Mittelpunkt stehen Kollaborationen von Choreograf*innen mit Künstler*innen und Modedesigner*innen sowie die kritische Rolle der Anthropologie bei der Neukonfiguration der kraftvollen Avantgarde und des Diskurses über den „neuen Menschen” in Tanz und Design. Darüber hinaus werden Kulturtransferprozesse und kritische soziale Fragen im Kontext der Ästhetik des Spektakels der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beleuchtet.



Das Konzept der Tagung wurde von Elana Shapira (Universität für angewandte Kunst Wien) und Anne-Katrin Rossberg (MAK) entwickelt.



Die Teilnahme ist nach Anmeldung unter mak.at/symposium/tanzkunstdesign kostenlos.



PROGRAMM

Donnerstag, 17.9.2026

MAK Vortragssaal



15.30 Uhr

Anne-Katrin Rossberg (MAK)

Führung durch die Ausstellung Vally Wieselthier. Bild und Ton / Ceramic Sculptor



16.45 Uhr

Keynote: Patricia Mears (Kuratorin, New York)

From a Muse to a Woman of Style: How the Ballerina Danced Her Way into Modernity



Freitag, 18.9.2026

MAK Vortragssaal



10 Uhr

Eröffnung

Lilli Hollein, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, MAK

Ulrike Kuch, Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien



1. Sektion:

Aus der Reihe tanzen. Der befreite Körper zwischen Kunst, Emanzipation und Politik in der Moderne / Stepping Out of Line: The Freed Body Between Art, Emancipation, and Politics in Modernism

Moderation: Michael Hölters (MAK)



10.30 Uhr

Anne-Katrin Rossberg (MAK)

Der Tanz rund um die Wiener Werkstätte

Elana Shapira (Universität für angewandte Kunst Wien)

The Rebel Salomes: Vally Wieselthier, Gertrud Bodenwieser, and Hilde Holger



11.15 Uhr

Eike Wittrock (MUK – Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)

Materialitäten und Sexualitäten. Der moderne Tänzer Joachim von Seewitz in Fotografien von Franz Xaver Setzer



11.45 Uhr

Diskussion



12 Uhr

Nicole Haitzinger (Paris-Lodron-Universität Salzburg)

Nyota Inyoka: Tanzkostüme als fabrizierte Träume einer künstlichen Haut in der Moderne



12.30 Uhr

Susan Funkenstein (University of Michigan)

Art, Dance, Design, and Gender at the Bauhaus Festivals



13–14.15 Uhr

Diskussion / Mittagspause



2. Sektion:

Tanz im Wandel: Der zukünftige Körper zwischen Mythologie, Anthropologie und Technologie / Dance in Transition: The Future Body at the Intersection of Mythology, Anthropology, and Technology

Moderation: Elana Shapira



14.30 Uhr

Natalie Ginsberg (Kuratorin, Tänzerin, Kunsthistorikerin, New York)

In and On the Mythic Stage: Martha Graham and Isamu Noguchi’s Cave of the Heart (1946)



15 Uhr

Gabriele Klein (Universität Amsterdam)

Die materiale Ästhetik im Werk von Pina Bausch



15.30 Uhr

Tamara Tomic-Vajagic (University of Roehampton, London)

Topological Folding and Connective Affinities: The Work of Choreographer William Forsythe and Fashion Designer Issey Miyake



16 Uhr

Diskussion / Pause



16.30 Uhr

Emanuel Gollob (Kunstuniversität Linz)

Performativität in Begegnungen zwischen Mensch und Roboter



17 Uhr

Schlussbemerkungen Elana Shapira



Ein ausführliches Programm mit Abstracts und Biografien der Speaker*innen steht unter MAK.at/presse zum Download bereit.



PRAKTISCHE INFOS

Teilnahme mit Anmeldung frei

Die Anmeldung gilt für beide Tage

Eingang: MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Infos unter: MAK.at/symposium/tanzkunstdesign

Eine Kooperation des MAK mit der Universität für angewandte Kunst Wien, mit freundlicher Unterstützung der Stadt Wien und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland