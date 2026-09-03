- 03.09.2026, 12:10:04
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Tanz – Kunst – Design: Internationales Symposium anlässlich der Ausstellung "VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton" im MAK
Anlässlich der Ausstellung VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton lädt das MAK am 17. und 18. September 2026 zum mit renommierten Expert*innen besetzten internationalen Symposium Tanz – Kunst – Design. Ausgehend von Vally Wieselthiers ikonischen Darstellungen von Tänzerinnen widmet sich die vom MAK in Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte Kunst Wien konzipierte Tagung den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Tanz, Kunst und Design – vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ziel ist es, das Bewusstsein für die kreative Dynamik zu schärfen, die aus dem Zusammenspiel der Disziplinen entsteht.
Das Symposium ist in zwei thematische Schwerpunkte gegliedert: Zum Auftakt geht es um die Frage, wie sich Tanz und Design ab 1900 gegenseitig beeinflusst haben und von den Bildenden Künsten inspiriert wurden. Unter dem Titel „Aus der Reihe tanzen. Der befreite Körper zwischen Kunst, Emanzipation und Politik in der Moderne“ analysieren die Vortragenden die Rolle der Emanzipation der Frauen, der Rezeption des Orientalismus in Europa sowie der Sexualitätsforschung für das Bewegungsvokabular des modernen Tanzes.
Der zweite Teil widmet sich dem Thema „Tanz im Wandel: Der zukünftige Körper zwischen Mythologie, Anthropologie und Technologie“. Im Mittelpunkt stehen Kollaborationen von Choreograf*innen mit Künstler*innen und Modedesigner*innen sowie die kritische Rolle der Anthropologie bei der Neukonfiguration der kraftvollen Avantgarde und des Diskurses über den „neuen Menschen” in Tanz und Design. Darüber hinaus werden Kulturtransferprozesse und kritische soziale Fragen im Kontext der Ästhetik des Spektakels der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beleuchtet.
Das Konzept der Tagung wurde von Elana Shapira (Universität für angewandte Kunst Wien) und Anne-Katrin Rossberg (MAK) entwickelt.
Die Teilnahme ist nach Anmeldung unter mak.at/symposium/tanzkunstdesign kostenlos.
PROGRAMM
Donnerstag, 17.9.2026
MAK Vortragssaal
15.30 Uhr
Anne-Katrin Rossberg (MAK)
Führung durch die Ausstellung Vally Wieselthier. Bild und Ton / Ceramic Sculptor
16.45 Uhr
Keynote: Patricia Mears (Kuratorin, New York)
From a Muse to a Woman of Style: How the Ballerina Danced Her Way into Modernity
Freitag, 18.9.2026
MAK Vortragssaal
10 Uhr
Eröffnung
Lilli Hollein, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, MAK
Ulrike Kuch, Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien
1. Sektion:
Aus der Reihe tanzen. Der befreite Körper zwischen Kunst, Emanzipation und Politik in der Moderne / Stepping Out of Line: The Freed Body Between Art, Emancipation, and Politics in Modernism
Moderation: Michael Hölters (MAK)
10.30 Uhr
Anne-Katrin Rossberg (MAK)
Der Tanz rund um die Wiener Werkstätte
Elana Shapira (Universität für angewandte Kunst Wien)
The Rebel Salomes: Vally Wieselthier, Gertrud Bodenwieser, and Hilde Holger
11.15 Uhr
Eike Wittrock (MUK – Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Materialitäten und Sexualitäten. Der moderne Tänzer Joachim von Seewitz in Fotografien von Franz Xaver Setzer
11.45 Uhr
Diskussion
12 Uhr
Nicole Haitzinger (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Nyota Inyoka: Tanzkostüme als fabrizierte Träume einer künstlichen Haut in der Moderne
12.30 Uhr
Susan Funkenstein (University of Michigan)
Art, Dance, Design, and Gender at the Bauhaus Festivals
13–14.15 Uhr
Diskussion / Mittagspause
2. Sektion:
Tanz im Wandel: Der zukünftige Körper zwischen Mythologie, Anthropologie und Technologie / Dance in Transition: The Future Body at the Intersection of Mythology, Anthropology, and Technology
Moderation: Elana Shapira
14.30 Uhr
Natalie Ginsberg (Kuratorin, Tänzerin, Kunsthistorikerin, New York)
In and On the Mythic Stage: Martha Graham and Isamu Noguchi’s Cave of the Heart (1946)
15 Uhr
Gabriele Klein (Universität Amsterdam)
Die materiale Ästhetik im Werk von Pina Bausch
15.30 Uhr
Tamara Tomic-Vajagic (University of Roehampton, London)
Topological Folding and Connective Affinities: The Work of Choreographer William Forsythe and Fashion Designer Issey Miyake
16 Uhr
Diskussion / Pause
16.30 Uhr
Emanuel Gollob (Kunstuniversität Linz)
Performativität in Begegnungen zwischen Mensch und Roboter
17 Uhr
Schlussbemerkungen Elana Shapira
Ein ausführliches Programm mit Abstracts und Biografien der Speaker*innen steht unter MAK.at/presse zum Download bereit.
PRAKTISCHE INFOS
Teilnahme mit Anmeldung frei
Die Anmeldung gilt für beide Tage
Eingang: MAK, Stubenring 5, 1010 Wien
Infos unter: MAK.at/symposium/tanzkunstdesign
Eine Kooperation des MAK mit der Universität für angewandte Kunst Wien, mit freundlicher Unterstützung der Stadt Wien und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Rückfragen & Kontakt
MAK Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)
T +43 1 71136-213, [email protected]
Sandra Hell-Ghignone
T +43 1 71136-212, [email protected]
Marylise Larunsi
T +43 1 711 36-210, [email protected]
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