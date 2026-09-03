  • 03.09.2026, 11:25:02
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OTTO Meets ALBERTINA – back for more: Otto Waalkes kommt wieder nach Wien

Besondere Begegnungen mit dem Ausnahmekünstler für Groß und Klein bei Signierstunde und exklusivem Kinderworkshop

Künstlerische Intervention von Otto Waalkes in den Habsburgischen Prunkräumen der ALBERTINA
Wien (OTS) - 

Während der große Erfolg von OTTO Meets ALBERTINA andauert, gibt es im September ein Wiedersehen mit Otto Waalkes in der ALBERTINA. In seiner Intervention in den Habsburgischen Prunkräumen trifft der Künstler auf bekannte Meisterwerke der Sammlung – und tritt mit ihnen in einen Dialog der außerfriesischen Art.

Aufgrund des großen anhaltenden Publikumsinteresses haben Ottifanten-Fans jetzt noch einmal die Gelegenheit, Otto Waalkes persönlich zu begegnen: Im Rahmen eines exklusiven Kinderworkshops am 18. September sowie einer weiteren Signierstunde am 19. September.

Exklusiver Kinderworkshop mit Otto Waalkes

Für Kinder und ihre Begleitpersonen
Freitag, 18. September | 15 Uhr
Zeichenkurs exklusiv für Family Card Mitglieder nur nach vorheriger Anmeldung

Signierstunde mit Otto Waalkes
Samstag, 19. September | 11.30 – 14.30 Uhr
In den Prunkräumen der ALBERTINA

Vor Ort kann die Publikation mit Texten von Bernd Eilert und einem Gespräch zwischen Otto Waalkes und Ralph Gleis erworben und direkt signiert werden.

Zur künstlerischen Intervention OTTO Meets ALBERTINA

Noch bis 10. Jänner 2027 in den Habsburgischen Prunkräumen

Otto Waalkes zählt zu den bekanntesten Comedy-Größen des deutschsprachigen Raums, Generationen haben über seinen Wortwitz und seine Parodien gelacht. Seine Filme, Fernsehauftritte, Songs und Verse sind aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken.

Seine künstlerischen Ambitionen sind weniger bekannt. Als Maler lässt er seine Kultfigur, den Ottifanten, durch die Kunstgeschichte spazieren. Die ALBERTINA und ihre Sammlung faszinieren ihn seit jeher: Zum 250-jährigen Jubiläum seiner Gründung hat das Museum ihn eingeladen, ausgewählte Meisterwerke der grafischen Sammlung neu zu betrachten und zu kommentieren. Parodistische Aneignung wird dabei zur ehrlichsten Form der Huldigung.

Presseseite OTTO Meets ALBERTINA

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Veronika Werkner, BA
Pressesprecherin

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 512
E [email protected]
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Vorschau Bild von Künstlerische Intervention von Otto Waalkes in den Habsburgischen Prunkräumen der ALBERTINA [Bild, 4.55MB]

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