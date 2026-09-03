ÖGB-Schuberth: „Ältere Beschäftigte halten und einstellen statt sie mit 50+ aufs Abstellgleis zu schieben“

Wien (OTS) -

„Wer will, dass Menschen länger arbeiten, muss auch dafür sorgen, dass sie länger Arbeit haben“, sagt ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth. Dafür brauche es vor allem eines: Arbeitsplätze, auf denen Menschen gesund bis zur Pension arbeiten können – und echte Chancen für ältere Arbeitnehmer:innen. Das gilt insbesondere für ältere Frauen, deren Arbeitslosigkeit derzeit stärker steigt, während gleichzeitig ihr Pensionsantrittsalter angehoben wird.

„Es kann nicht sein, dass Betriebe ältere Beschäftigte nicht mehr einstellen oder ihnen mit 50 oder 60 keine Chance mehr geben und die Verantwortung dafür anschließend bei den Arbeitnehmer:innen gesucht wird“, so die ÖGB-Bundesgeschäftsführerin.

„Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Ein Bonus-Malus-System kann dabei helfen: Betriebe, die ältere Beschäftigte halten und einstellen, sollen belohnt werden. Wer hingegen kaum ältere Menschen beschäftigt, muss einen finanziellen Beitrag leisten. So schaffen wir Anreize, damit längeres Arbeiten nicht nur gefordert, sondern auch tatsächlich möglich wird“, so die Gewerkschafterin.

Der ÖGB fordert:

Unterstützung für Unternehmen, die Ältere beschäftigen.

Ausgleichszahlungen für Betriebe, die Älteren keine Chance geben und die Kosten dafür der Gesellschaft überlassen.

„Wer Verantwortung übernimmt, wird belohnt. Wer Menschen in die Arbeitslosigkeit schiebt, soll dafür zahlen“, so Schuberth abschließend.