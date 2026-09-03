„Transform Tourism – Mut zur Veränderung“: WKO Tourismus Summit 2026 in Alpbach stellt Zukunft des österreichischen Tourismus in den Fokus

Alpbach (OTS) -

Tourismus und Freizeitwirtschaft sind eine tragende Säule des Wirtschaftsstandorts Österreich. Gleichzeitig verändern geopolitische Entwicklungen, neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik sowie ein sich rasant wandelndes Mobilitäts- und Reiseverhalten die Rahmenbedingungen für die Betriebe. Wie Österreich diesen Wandel aktiv gestalten und seine Position als international erfolgreicher Tourismusstandort sichern kann, steht heute im Mittelpunkt des WKO Tourismus Summit 2026 im Rahmen des European Forum Alpbach.

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), begrüßt in Alpbach rund 300 Teilnehmer:innen – darunter zahlreiche Unternehmer:innen, hochrangige Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie Spitzenvertreter:innen der Tourismusverbände aus Deutschland, Südtirol und der Schweiz. WKÖ-Präsidentin Martha Schultz eröffnet den Summit. Mit dabei sind WKV-Präsident Karlheinz Kopf, Wirtschafts- und Tourismusminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sowie nationale und internationale Expert:innen, darunter Elisabeth Kotthaus, Head of Unit Tourism der Europäischen Kommission.

Kraus-Winkler: Tourismus steht vor tiefgreifenden Veränderungen

„Der Tourismus verändert sich derzeit mit enormer Geschwindigkeit. Beim diesjährigen Tourismus Summit in Alpbach wollen wir deshalb einen breiten Blick auf die Entwicklungen werfen, die unsere Branche in den kommenden Jahren prägen werden. Für unsere Betriebe bedeutet das, sich mit Digitalisierung, KI und neuen Mobilitätsangeboten auseinanderzusetzen und gleichzeitig die persönliche Gastfreundschaft zu bewahren, die unseren Tourismus prägt. Für den Standort insgesamt heißt das: Österreich muss seine Position als verlässliches, nachhaltiges Qualitätsreiseziel in einem sich laufend verändernden internationalen Wettbewerb aktiv verteidigen und ausbauen“, betont Kraus-Winkler.

Schultz: Tourismus ist zentraler Motor für den Wirtschaftsstandort

WKÖ-Präsidentin Martha Schultz richtet bei der Eröffnung den Blick auf die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Tourismus: „Der österreichische Tourismus ist ein zentraler Motor für Wertschöpfung, Beschäftigung und regionale Entwicklung. Gerade in einer Zeit großer wirtschaftlicher und technologischer Veränderungen müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit unsere Betriebe investieren, innovieren und im internationalen Wettbewerb erfolgreich bleiben können. Diesen Wandel aktiv zu gestalten, braucht Mut, Weitblick und gemeinsames Handeln.“

Von neuen Wirtschaftsrealitäten über KI bis zur Mobilität der Zukunft

Der Summit greift die zentralen Zukunftsfragen auf, mit denen die Betriebe heute und in Zukunft konfrontiert sind: von neuen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen über KI und Robotik sowie verändertes Gäste- und Mobilitätsverhalten bis hin zur Frage, wie persönliche Gastfreundschaft auch im digitalen Zeitalter ihre besondere Bedeutung behält. Auf Standortebene geht es zudem um internationale Erreichbarkeit, Österreichs Position im europäischen Tourismus und die langfristige Sicherung der touristischen Wertschöpfung. (PWK410/EL)