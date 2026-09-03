FPÖ – Brückl: „ÖVP-Kapitulation: Stuhlkreise gegen Gewalt im Klassenzimmer!“

Wien (OTS) -

ÖVP-Integrationsministerin Bauer präsentierte heute nach einem Runden Tisch neue Maßnahmen gegen eskalierende kulturelle und religiöse Konflikte an Schulen. Anstatt echter Konsequenzen für Integrationsverweigerer kündigte die Ministerin an, Lehrkräfte künftig mit organisierten Workshops und Seminaren unterstützen zu wollen. Für die Freiheitlichen stelle diese Maßnahme einen beispiellosen bildungspolitischen Offenbarungseid dar.

FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl: „Die ÖVP kapituliert vor den Geistern, die sie selbst gerufen hat. Zuerst flutet man unser Land mit Illegalen, züchtet archaische Parallelgesellschaften heran und wenn unsere Schulen im Chaos versinken, will man das mit Stuhlkreisen und Kuschelseminaren lösen. Das ist nur noch hilflos, völlig wirkungslos und absolut peinlich für eine angebliche Kanzlerpartei!“

Für die Freiheitlichen stelle dieses Vorgehen eine Verhöhnung der Steuerzahler dar. Die Volkspartei trage immerhin die Verantwortung für die katastrophalen Zustände in den Klassenzimmern, versuche nun aber, die Symptome mit teuren Berieselungsprogrammen zu bekämpfen. „Anstatt für Respekt und Disziplin im Klassenzimmer zu sorgen, werden Gruppentherapien verordnet und das ist ein Schildbürgerstreich der Sonderklasse“, so Brückl.

Abschließend forderte der freiheitliche Bildungssprecher: „Wir brauchen keine sündteuren Workshops, sondern echten Schutz für Lehrkräfte und Schüler. Wir bieten der Regierung an, unseren 9-Punkte-Plan umzusetzen, den wir schon vor einiger Zeit als Lösung auf den Tisch gelegt haben und dem die ÖVP in den Regierungsverhandlungen 2017 sogar zugestimmt hat. Schulen sollen Orte der Bildung, nicht der Gewalt sein. Und schon gar nicht sollen unsere Kinder in den Klassenzimmern für das Versagen der Volkspartei mit ihrer physischen und psychischen Gesundheit bezahlen müssen!“