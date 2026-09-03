08. – 13. September: European Bike Week in Kärnten

Klagenfurt (OTS) -

Wenn sich rund um den Faaker See wieder Chrom, Motorensound und internationales Biker-Flair verbinden, steht Kärnten ganz im Zeichen der European Bike Week. Von 8. bis 13. September 2026 findet die 28. Ausgabe des Motorradtreffens statt. Erwartet werden erneut über 100.000 Motorradfans aus aller Welt, die Kärnten nicht nur als Veranstaltungsort, sondern auch als Urlaubsdestination erleben.

Unter dem Motto #BackToTheRoads wartet auch heuer ein umfangreiches Programm rund um das Harley Village am Faaker See. Dazu zählen Motorradausstellungen, kostenlose Demo Rides mit den neuesten Harley-Davidson-Modellen, Live-Musik, Shopping, Gastronomie sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen in der Region.

Harley Village: Zentrum der European Bike Week

Herzstück der Bike Week ist auch 2026 das Harley Village am Faaker See. Rund um das Bauernmarktgelände erwarten die Besucher zahlreiche Harley-Davidson Händler, die H-D Expo mit den neuesten Modellen des Modelljahres 2026 und kostenlosem Probefahrten. Auch die Carinthian Corner ist wieder Treffpunkt für regionale Kulinarik und Kärntner Gastlichkeit.

Für eine besondere Premiere sorgt 2026 die Partnerschaft mit Jeep: Erstmals ist die Automobilmarke als zentraler Partner der European Bike Week vertreten. Auf einer eigenen Erlebnisfläche und bei Offroad-Probefahrten im Urschitz-Steinbruch können Besucher unter anderem Wrangler und Gladiator hautnah erleben.

Rock, Motoren und ein Hauch Technikgeschichte

Neu ist 2026 auch die Zusammenarbeit mit ROCK ANTENNE Österreich als offiziellem Medienpartner. Der Rocksender begleitet die European Bike Week bereits im Vorfeld und berichtet während der Veranstaltung täglich live aus Faak am See.

Eine außergewöhnliche Ergänzung zum Motorradprogramm erwartet die Gäste am Wörthersee: Von 9. bis 13. September ist in Velden der originalgetreue Nachbau des ersten Luftkissenboots der Welt unterwegs. Mit drei Triebwerken und insgesamt 16 Zylindern wird das historische Fahrzeug täglich bei Sonderfahrten über den Wörthersee bewegt.

Kärnten auf zwei Rädern entdecken: „Ride with the Locals“

Im Rahmen der Bike Week können Gäste von 5. bis 12. September bei Harry’s Bike Tours gemeinsam mit einheimischen Guides die schönsten Strecken der Region kennenlernen. Die Touren führen über kurvenreiche Alpenstraßen, vorbei an Seen und zu ausgewählten Aussichtspunkten. Mit der Erlebnis CARD der Region sind die Ausfahrten während der European Bike Week kostenlos.

„Bikers Welcome“: Villach wird zur Bühne

Auch die Villacher Innenstadt heißt die Motorradfans während der gesamten Bike Week wieder willkommen. Ein besonderes Highlight ist die Custom Motorcycle Show am Freitag, 11. September, die nach ihrer Premiere 2025 heuer zum zweiten Mal am Villacher Hauptplatz stattfindet. In sechs Kategorien werden außergewöhnliche Custombikes präsentiert und prämiert.

Die Harley-Parade als großer Höhepunkt

Den traditionellen Höhepunkt bildet auch 2026 die große Harley-Parade am Samstag, 12. September. Die Aufstellung beginnt ab 10:00 Uhr beim Pogöriacher Kreuz, der offizielle Start erfolgt um 12:00 Uhr. Die Route führt vom Faaker See über Finkenstein durch das Zentrum von Villach, weiter rund um den Ossiacher See, über Wernberg und Rosegg zurück nach Faak am See. Damit wird die Parade einmal mehr zu einem eindrucksvollen Schaufenster für Kärntens Landschaft und die beteiligten Orte.

Gute Mobilität rund um die Bike Week

Damit Besucher die European Bike Week auch ohne eigenes Auto oder Motorrad unkompliziert erleben können, steht auch heuer ein umfangreiches Mobilitätsangebot zur Verfügung. Event-Shuttles verbinden den Faaker See mit dem Ossiacher See und Villach und ermöglichen damit eine einfache Anreise zu den Veranstaltungsorten und eine flexible Fortbewegung während der Bike Week.

European Bike Week als internationaler Impuls für Kärnten

Die European Bike Week ist eine gemeinsame Erfolgsgeschichte von Harley-Davidson, der Kärnten Werbung und der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Seit vielen Jahren bringt das internationale Motorradtreffen Gäste aus zahlreichen Ländern nach Kärnten und sorgt insbesondere in der Randsaison für zusätzliche touristische Nachfrage und internationale Aufmerksamkeit.

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung:

„Die European Bike Week ist ein international etabliertes Event, das Kärnten weit über die Grenzen hinaus sichtbar macht. Für uns steht dabei nicht nur die Veranstaltung selbst im Mittelpunkt, sondern auch die Möglichkeit, Kärnten als vielfältige Urlaubsdestination zu präsentieren. Viele Gäste verbinden ihren Besuch der Bike Week mit zusätzlichen Urlaubstagen und lernen dabei unser Land zwischen Bergen und Seen kennen.“

Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See:

„Die European Bike Week prägt unsere Region jedes Jahr aufs Neue. Wir freuen uns, die vielen internationalen Gäste willkommen zu heißen und ihnen neben dem Harley Village auch unsere Orte, unsere Gastronomie und die Landschaft rund um Faaker See, Ossiacher See und Villach näherzubringen.“

Alle Informationen und das aktuelle Programm: www.bikeweek.at