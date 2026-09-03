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Einladung: FEEI-Jahrespressekonferenz
8. September 2026
Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie lädt Medienvertreter:innen zur Jahrespressekonferenz ein
Themen
- Aktuelle Zahlen zeigen leichte Erholung in der Elektro- und Elektronikindustrie, doch Branche bleibt unter Druck: Geopolitische Unsicherheiten, hohe Kosten und Investitionshemmnisse belasten den Industriestandort weiterhin.
- FEEI fordert rasche Umsetzung der Industriestrategie 2035 mit Fokus auf Schlüsseltechnologien, Stärkung kritischer Infrastruktur, Vergaberecht & Beschaffung nach dem Leitprinzip „Made in Europe & Partner Countries“.
Ihre Gesprächspartner:innen:
Wolfgang Hesoun, Obmann des FEEI
Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI
Zeit & Ort der Pressekonferenz:
Dienstag, 8. September 2026, 10:00 Uhr
FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
Mariahilfer Straße 37-39, 5. Stock, 1060 Wien
Bitte beachten Sie:
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.
Anmeldung:
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 7. September 2026 an Katrin Prüller-Nußbaumer unter +43 1 588 39 63 oder [email protected]
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Rückfragen & Kontakt
FEEI Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
MMag. Katrin Prüller-Nußbaumer
Telefon: 01 588 3963
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.feei.at/
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