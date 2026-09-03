Einladung: FEEI-Jahrespressekonferenz

Wien (OTS) -

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie lädt Medienvertreter:innen zur Jahrespressekonferenz ein

Themen

Aktuelle Zahlen zeigen leichte Erholung in der Elektro- und Elektronikindustrie, doch Branche bleibt unter Druck: Geopolitische Unsicherheiten, hohe Kosten und Investitionshemmnisse belasten den Industriestandort weiterhin.

FEEI fordert rasche Umsetzung der Industriestrategie 2035 mit Fokus auf Schlüsseltechnologien, Stärkung kritischer Infrastruktur, Vergaberecht & Beschaffung nach dem Leitprinzip „Made in Europe & Partner Countries“.



Ihre Gesprächspartner:innen:

Wolfgang Hesoun, Obmann des FEEI

Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI



Zeit & Ort der Pressekonferenz:

Dienstag, 8. September 2026, 10:00 Uhr

FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Mariahilfer Straße 37-39, 5. Stock, 1060 Wien

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.



Anmeldung:

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 7. September 2026 an Katrin Prüller-Nußbaumer unter +43 1 588 39 63 oder [email protected]

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!