OKTO BAUT ZWISCHENBRÜCKEN

WIEN BREITENSEE (OTS) -

Das Online-Medium www.zwischenbruecken.at steht seit Februar 2025 für anspruchsvollen Lokaljournalismus aus der Leopoldstadt und der Brigittenau. Das Community TV bringt ab 8. September 2026 jeden Dienstag um 20:35 Uhr wöchentlich insgesamt 15 Videobeiträge von ZWISCHENBRÜCKEN zur Fernseh-Erstausstrahlung. Zum Auftakt der neuen Sendereihe ist der Herausgeber und Gründer Bernhard Odehnal am 8. September 2026 um 20.00 Uhr bei Katharina Obermayer im OKTO-Studio zu Gast und erzählt über das Medium und die laufenden Abo-Kampagne.



Am 8. September 2026 um 20:20 Uhr im Anschluss an das Gespräch lernen wir zum Start der Serie die Busfahrerin Ljubica Pantić kennen und begleiten sie auf einer gesamten Fahrt des 5A von Endstation zu Endstation durch ZWISCHENBRÜCKEN.



In den weiteren Folgen jeden Dienstag um 20:35 Uhr meist moderiert von Leila Renn geht es um Freizeit-Themen wie Pferdesport, Bouldern und DJ-Lines, um die Arbeitswelt wie ein Schneider:innenpaar oder Frühschicht-Arbeiter:innen, um soziale Themen wie die Hobby Lobby, die Wohnungslosenhilfe am Praterstern oder fragwürdige Immobilienprojekte, um Stadtentwicklungsfragen im Augarten oder im Nordwestbahnhof-Areal aber auch um politisch brisante Themen wie die DATUM-Recherchen zu Karin Kneissl oder Irans Spuren in die Leopoldstadt.



Details zu den bis 8. Dezember 2026 laufenden Folgen gibt es auf www.okto.tv, wo auch der Programm-Newsletter OKTO WEEKLY abonniert werden kann. Mehr über die aktuelle Abo-Kampagne, mit der man schon ab fünf Euro monatlich wertvollen Lokaljournalismus unterstützen kann, gibt es auf www.zwischenbruecken.at. Die Videofolgen können Sie bereits jetzt hier abrufen: https://www.youtube.com/@zwischenbruecken