BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 19: Eine Idee liegt in der Luft – Wie aus Holzstaub eine Forschungsreise wurde

Wien (OTS) -

Eine Tischlerwerkstatt, eine Schleifmaschine – und feinster Holzstaub, der in die Lunge gelangt. Für einen Tischlermeister wurde das zum existenziellen Problem: Er bekam Asthma von dem Material, das er liebt – doch seinen Beruf aufzugeben, kam für ihn nicht infrage. Also suchte er selbst nach einer Lösung – und hatte eine ungewöhnliche Idee: Warum den Holzstaub nicht gleich dort einfangen, wo er entsteht?



Eine E-Mail an die BOKU setzte eine außergewöhnliche Forschungsreise in Gang. Ein Professor für Naturstofftechnologie erkannte das Potenzial der Idee. Aus ersten Versuchen wurden Forschungsprojekte und zwei Patente. Der nächste Schritt: Die Technologie soll raus aus dem Labor und rein in die Werkstätten.

Eine persönliche Geschichte, eine ungewöhnliche Idee und viel Forschergeist: In Folge 19 von „Planet Shapers“ zeigen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky, wie daraus eine Innovation für gesündere Arbeitsplätze entstand.

Fragen, um die es geht:

Warum reichen bestehende Grenzwerte und Absaugsysteme bei Holzstaub nicht aus?

Was hat elektrostatische Entstaubung von Kunststoff mit Holz zu tun?

Warum war ausgerechnet ein BOKU-Professor von der ungewöhnlichen Idee eines Tischlermeisters überzeugt?

Wie funktioniert die Technologie, ohne zusätzliche Energie zu benötigen?

Und was braucht es noch, bis die Technologie tatsächlich in Tischlereien eingesetzt werden kann?

Zu Gast im Studio:

Roman Myna , Tischlermeister, Erfinder und Wissenschaftler

, Tischlermeister, Erfinder und Wissenschaftler Rupert Wimmer , Holzforscher und langjähriger Professor für Naturstofftechnologie an der BOKU

, Holzforscher und langjähriger Professor für Naturstofftechnologie an der BOKU Jakob Scherf, BOKU-Absolvent und Mitstreiter auf dem Weg zur Marktreife

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