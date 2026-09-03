- 03.09.2026, 08:02:32
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BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 19: Eine Idee liegt in der Luft – Wie aus Holzstaub eine Forschungsreise wurde
Eine Tischlerwerkstatt, eine Schleifmaschine – und feinster Holzstaub, der in die Lunge gelangt. Für einen Tischlermeister wurde das zum existenziellen Problem: Er bekam Asthma von dem Material, das er liebt – doch seinen Beruf aufzugeben, kam für ihn nicht infrage. Also suchte er selbst nach einer Lösung – und hatte eine ungewöhnliche Idee: Warum den Holzstaub nicht gleich dort einfangen, wo er entsteht?
Eine E-Mail an die BOKU setzte eine außergewöhnliche Forschungsreise in Gang. Ein Professor für Naturstofftechnologie erkannte das Potenzial der Idee. Aus ersten Versuchen wurden Forschungsprojekte und zwei Patente. Der nächste Schritt: Die Technologie soll raus aus dem Labor und rein in die Werkstätten.
Eine persönliche Geschichte, eine ungewöhnliche Idee und viel Forschergeist: In Folge 19 von „Planet Shapers“ zeigen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky, wie daraus eine Innovation für gesündere Arbeitsplätze entstand.
Fragen, um die es geht:
- Warum reichen bestehende Grenzwerte und Absaugsysteme bei Holzstaub nicht aus?
- Was hat elektrostatische Entstaubung von Kunststoff mit Holz zu tun?
- Warum war ausgerechnet ein BOKU-Professor von der ungewöhnlichen Idee eines Tischlermeisters überzeugt?
- Wie funktioniert die Technologie, ohne zusätzliche Energie zu benötigen?
- Und was braucht es noch, bis die Technologie tatsächlich in Tischlereien eingesetzt werden kann?
Zu Gast im Studio:
- Roman Myna, Tischlermeister, Erfinder und Wissenschaftler
- Rupert Wimmer, Holzforscher und langjähriger Professor für Naturstofftechnologie an der BOKU
- Jakob Scherf, BOKU-Absolvent und Mitstreiter auf dem Weg zur Marktreife
Jetzt reinhören!
Planet Shapers #19: Eine Idee liegt in der Luft – Wie aus Holzstaub eine Forschungsreise wurde.
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Mehr Infos auf https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers
Rückfragen & Kontakt
BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]
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