  • 03.09.2026, 08:02:32
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BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 19: Eine Idee liegt in der Luft – Wie aus Holzstaub eine Forschungsreise wurde

Wien (OTS) - 

Eine Tischlerwerkstatt, eine Schleifmaschine – und feinster Holzstaub, der in die Lunge gelangt. Für einen Tischlermeister wurde das zum existenziellen Problem: Er bekam Asthma von dem Material, das er liebt – doch seinen Beruf aufzugeben, kam für ihn nicht infrage. Also suchte er selbst nach einer Lösung – und hatte eine ungewöhnliche Idee: Warum den Holzstaub nicht gleich dort einfangen, wo er entsteht?

Eine E-Mail an die BOKU setzte eine außergewöhnliche Forschungsreise in Gang. Ein Professor für Naturstofftechnologie erkannte das Potenzial der Idee. Aus ersten Versuchen wurden Forschungsprojekte und zwei Patente. Der nächste Schritt: Die Technologie soll raus aus dem Labor und rein in die Werkstätten.

Eine persönliche Geschichte, eine ungewöhnliche Idee und viel Forschergeist: In Folge 19 von „Planet Shapers“ zeigen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky, wie daraus eine Innovation für gesündere Arbeitsplätze entstand.

Fragen, um die es geht:

  • Warum reichen bestehende Grenzwerte und Absaugsysteme bei Holzstaub nicht aus?
  • Was hat elektrostatische Entstaubung von Kunststoff mit Holz zu tun?
  • Warum war ausgerechnet ein BOKU-Professor von der ungewöhnlichen Idee eines Tischlermeisters überzeugt?
  • Wie funktioniert die Technologie, ohne zusätzliche Energie zu benötigen?
  • Und was braucht es noch, bis die Technologie tatsächlich in Tischlereien eingesetzt werden kann?

Zu Gast im Studio:

  • Roman Myna, Tischlermeister, Erfinder und Wissenschaftler
  • Rupert Wimmer, Holzforscher und langjähriger Professor für Naturstofftechnologie an der BOKU
  • Jakob Scherf, BOKU-Absolvent und Mitstreiter auf dem Weg zur Marktreife

Jetzt reinhören!

Planet Shapers #19: Eine Idee liegt in der Luft – Wie aus Holzstaub eine Forschungsreise wurde.
Auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und YouTube.
Mehr Infos auf https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers

Rückfragen & Kontakt

BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]

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