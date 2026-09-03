  • 03.09.2026, 08:00:32
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REMINDER (Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag 2026

Freitag, 4. September 2026, 9:00 Uhr, Klagenfurter Messe, St. Ruprechter Straße 12, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Wien (OTS) - 

Der Internationale Holztag ist seit Jahrzehnten das Leitevent der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden die österreichische Sägeindustrie und der österreichische Holzhandel zur Pressekonferenz.

Im Mittelpunkt stehen die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branchen, die Entwicklung wichtiger Absatz- und Exportmärkte sowie der Ausblick auf die kommenden Monate. Darüber hinaus geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die Rohstoffversorgung und aktuelle wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

Ihre Gesprächspartner:

DI Markus Schmölzer
Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie

KR Franz Teuschler
Vorsitzender des österreichischen Holzhandels

Gunter Deuber
Head of Raiffeisen Research, Raiffeisen Bank International AG

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich über den Anmeldelink oder per E-Mail an [email protected] an.

Die Pressekonferenz wird auch online übertragen. Den Zugangslink erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.

(Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag 2026



Datum: 04.09.2026, 09:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Klagenfurter Messe


St. Ruprechter Straße 12

9020 Klagenfurt am Wörthersee


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Fachverband der Holzindustrie Österreichs
 Norman Schirmer, M.A.
 Telefon: T: +43 1 712 26 01 - 21 | M: +43 676 403 7517
 E-Mail: [email protected]
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