Deutsch, Arbeit und Sicherheit: Evaluierung bestätigt hohen Nutzen der ÖIF-Wertekurse

Wien (OTS) -

Eine neue Evaluierung des sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts abif bestätigt die hohe Praxisrelevanz der seit Jänner 2026 österreichweit fünftägigen Werte- und Orientierungskurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Die für Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte verpflichtenden Werte- und Orientierungskurse vermitteln Orientierung in Österreich und zentrale Grundlagen für das Zusammenleben – von der Bedeutung des Deutschlernens und der Selbsterhaltungsfähigkeit bis hin zu Demokratie, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Teilnehmer/innen bewerten insbesondere die Themen Deutschlernen, Arbeit, Sicherheit, Gleichberechtigung und Zusammenleben in Österreich als besonders hilfreich für ihren Alltag und ihre Integration. Die für Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte verpflichtend zu besuchenden Werte- und Orientierungskurse vermitteln grundlegende Informationen für Integration und das Zusammenleben in Österreich. Der Evaluierungsbericht steht ab sofort auf der ÖIF-Website zur Verfügung.

Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie: „Wer bei uns leben will, muss Teil unserer Gesellschaft werden. Dazu gehört, Deutsch zu lernen, sich um Arbeit zu bemühen und unsere Werte, Regeln und Gesetze zu kennen und zu respektieren. In unseren Werte- und Orientierungskursen machen wir deshalb von Beginn an klipp und klar, wofür Österreich steht und was wir von Menschen erwarten, die Teil unserer Gesellschaft werden wollen. Die Evaluierung zeigt, dass wir damit genau bei jenen Themen ansetzen, die für die Integration im Alltag entscheidend sind und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als besonders hilfreich wahrgenommen werden. Wir geben damit klare Orientierung, setzen im Gegenzug aber auch Eigenverantwortung und aktive Mitwirkung voraus. Denn Integration ist kein Angebot, sondern eine Verpflichtung.“

Franz Wolf, Direktor des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF): „Deutsch zu lernen, zu arbeiten und die Werte und Regeln des Zusammenlebens zu kennen, sind zentrale Voraussetzungen für eine gelingende Integration. Die Evaluierung zeigt: Die fünftägigen Werte- und Orientierungskurse vermitteln diese Grundlagen – etwa, wie man in Österreich Pflichten erfüllt und Gesetze einhält oder wie Frauen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben – und geben so konkrete Orientierung für den Alltag in Österreich.“

Teilnehmer/innen bewerten Kurse als wichtige Orientierungshilfe für ihre Integration

Die Ergebnisse der Evaluierung zeigen, dass die Inhalte der Werte- und Orientierungskurse von den Teilnehmer/innen als sehr praxisnah, alltagsrelevant und als zentral für ihren persönlichen Integrationsprozess bewertet werden. Besonders hervorgehoben werden Deutschlernen, Arbeiten, Sicherheit und das Zusammenleben in Österreich. Laut Evaluierung leisten die erweiterten Kursformate einen wichtigen Beitrag zur Erstorientierung in Österreich und helfen Teilnehmer/innen dabei, sich rasch im Alltag zurechtzufinden. Viele Teilnehmer/innen berichten, dass das im Kurs vermittelte Wissen unmittelbar im Alltag relevant ist – etwa bei Behördenkontakten, Fragen zu Schule und Erziehung oder im Umgang mit Regeln und Sicherheitsthemen in Österreich. Die Evaluierung zeigt zudem, dass die Teilnehmer/innen einzelnen Themen unterschiedliche Bedeutung beimessen: Frauen nennen häufig Gleichberechtigung und Selbstbestimmung als wichtige Lernerfahrungen, während Männer insbesondere Informationen zu Rechten, Pflichten und Gesetzen hervorheben. Besonders großes Interesse besteht darüber hinaus am Thema gewaltfreie Erziehung.

Standardisierte Curricula sichern hohe Qualität der erweiterten Kursformate

Mit dem Ausbau der Werte- und Orientierungskurse auf fünf Tage wurden zusätzliche Inhalte und vertiefende Module zu den Themen Sicherheit und Zusammenleben sowie Zugehörigkeit in das Kursangebot aufgenommen. Die Evaluierung zeigt einen deutlichen Wissenszuwachs bei Teilnehmer/innen zu zentralen Themen wie Demokratie, Gleichberechtigung, Bildung, Arbeitsmarkt und gesellschaftlichem Zusammenleben. Gleichzeitig bestätigt die Evaluierung, dass die standardisierten Curricula, klaren didaktischen Leitlinien und bundesweit einheitlichen Kursunterlagen eine hohe und vergleichbare Qualität der Kurse sicherstellen. Positiv hervorgehoben werden zudem die professionelle Arbeit der zertifizierten Trainer/innen und Dolmetscher/innen, die Möglichkeit, Fragen direkt im Kurs zu besprechen, sowie die Lernatmosphäre. Die Inhalte zu Sicherheit und Polizei sowie zu Desinformation und Manipulation im Internet werden von Teilnehmer/innen als besonders relevant bewertet. Der fünftägige Kursrahmen schafft laut Evaluierung die nötige Zeit für Übersetzungen, Praxisbeispiele, Verständnisfragen und Wiederholungen.

Über die Evaluierung

Die Evaluierung wurde vom sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut abif durchgeführt und erfolgte in zwei Phasen. Zunächst wurde die Pilotphase des erweiterten Kursformats evaluiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen flossen unmittelbar in die inhaltliche, didaktische und sprachliche Weiterentwicklung der Kurse ein. Zu Beginn des österreichweiten Regelbetriebs im Jänner 2026 wurde das überarbeitete Kursformat erneut evaluiert. Im Rahmen der Evaluierung wurden die Kursinhalte, ihre Praxisrelevanz, Verständlichkeit und der persönliche Wissenszuwachs der Teilnehmer/innen untersucht. Dafür kamen unterschiedliche wissenschaftliche Methoden zum Einsatz, darunter sieben Fokusgruppen mit Kursteilnehmer/innen, sechs Expert/innen-Gespräche, teilnehmende Beobachtungen der Kurse, Feldgespräche mit Kursleiter/innen und Dolmetscher/innen sowie die Analyse relevanter Kursunterlagen. Die Evaluierung wurde an mehreren Kursstandorten in verschiedenen Bundesländern durchgeführt.

Über die Werte- und Orientierungskurse

Die im Integrationsgesetz festgeschriebenen Werte- und Orientierungskurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) sind für Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte verpflichtend und vermitteln grundlegende Themen für die erste Orientierung in Österreich, eine rasche Integration und ein gutes Zusammenleben. Zentrale Themen sind etwa die Bedeutung des Deutschlernens, der Selbsterhaltungsfähigkeit und der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im Jänner 2026 wurden die Kurse von drei auf fünf Tage erweitert. Neu sind insbesondere das Modul „Sicherheit und Zusammenleben“ sowie ein eigenes Modul zu „Zugehörigkeit“. Die auf Deutsch abgehaltenen und im Bedarfsfall gedolmetschten Kurse werden laufend österreichweit angeboten und von zertifizierten Trainer/innen durchgeführt.