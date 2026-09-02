FPÖ – Hafenecker: „Wann tritt Rucks roter Skandal-Zwilling Ludwig endlich als Bürgermeister zurück?“

Wien (OTS) -

„Wann tritt Rucks roter Wiener Skandal-Zwilling Ludwig endlich zurück?“, fragte sich heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, nachdem der Wiener SPÖ-Bürgermeister gegenüber der „Krone“ völlig absurde Aussagen über FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl getätigt hat. Ludwig versuche damit nur, von seiner eigenen tiefen Verstrickung in das rot-schwarze Sumpfsystem abzulenken, das er gemeinsam mit dem nun zurückgetretenen ÖVP-WKO-Präsidenten Ruck offenbar jahrelang betrieben habe. „Während sein schwarzes Pendant im System des gegenseitigen Machterhalts bereits die Konsequenzen ziehen musste, klammert sich Ludwig an seinen Sessel und versucht, mit wirren Wortmeldungen Nebelgranaten zu zünden. Was seine Genossen und mutmaßlich auch er in ihrer Freizeit so treiben, haben wir ja in den letzten Wochen ausführlich den Medien entnehmen können: Nämlich im Weinkeller sitzen und dort packeln. Und wie die sozialistische Arbeitsmoral aussieht, hat sein Vorgänger Häupl ja auf den Punkt gebracht: Am Dienstagmittag nach Hause gehen“, so Hafenecker, der hinzufügte: „Die Österreicher können sich heute Abend auf oe24.tv und am Montag beim ORF-Sommergespräch selbst ein Bild davon machen, wie Herbert Kickl diese Republik wieder reparieren wird, die von den Systemparteien an die Wand gefahren wird!“

Für den freiheitlichen Generalsekretär sei klar, dass Ludwig die zweite Säule des Systems aus Postenschacher und Günstlingswirtschaft sei: „Rot und Schwarz haben über Jahre ein eingespieltes Betriebssystem der gegenseitigen Absicherung betrieben. Wenn es eng wurde, hat man sich gegenseitig gestützt – so wie Ludwig seinem Freund Ruck bis zur letzten Sekunde die Stange gehalten hat. Das ist ein System-Kartell zum Nachteil der Bürger!“ Medienenthüllungen rund um das Unfallkrankenhaus Meidling, wo eine Projektumsetzung statt drei Jahren nur einen Monat gedauert haben soll, würden zeigen, wie offenbar gepackelt wurde. Die Menschen würden sich daher von SPÖ-Bürgermeister Ludwig, nur die Antwort auf eine einzige Frage erwarten – wann er endlich abtritt. „Ludwig ist bis zum Hals im rot-schwarzen Sumpf verstrickt und hat jede moralische Legitimation verloren, diese Stadt zu führen“, so Hafenecker.