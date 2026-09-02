  • 02.09.2026, 16:37:02
  • /
  • OTS0113

Firmeninsolvenzen: AK fordert gesetzliche Obergrenze für Anzahlungen, um Konsument:innen zu schützen

Linz (OTS) - 

Die Insolvenz der Möbelkette kika/Leiner im Jahr 2024 kostete tausenden Beschäftigten ihre Arbeitsplätze und vielen Kund:innen ihre Anzahlungen. Um Konsumentinnen und Konsumenten besser zu schützen, fordert AK-Präsident Andreas Stangl eine gesetzliche Obergrenze für Anzahlungen.

Ein ehemaliger Geschäftsführer der insolventen Möbelkette kika/Leiner sitzt seit Sonntag wegen des Vorwurfs systematischen Betrugs in U-Haft. Er hatte im September 2024 eine „Unwetter-Soforthilfe-Aktion“ gestartet und Kund:innen einen 20-prozentigen Rabatt auf Möbelkäufe versprochen, um rasch liquide Anzahlungen zu generieren. Von diesem Vorgehen waren laut Staatsanwaltschaft mindestens 4.700 Kund:innen betroffen, die Anzahlungen leisteten, jedoch keine Lieferung erhielten. Das Unternehmen war ab Jänner 2024 zahlungsunfähig gewesen.

Die AK Oberösterreich warnte Konsument:innen schon damals davor, Anzahlungen zu leisten, und kritisierte, dass das Unternehmen noch Gutscheine verkauft und Anzahlungen angenommen hatte, obwohl schon monatelang eine Insolvenz im Raum gestanden war. Eine Familie meldete sich damals bei der AK Oberösterreich und berichtete, dass sie einen fünfstelligen Betrag für eine Küche vorgestreckt hatte. Die Küche wurde nie geliefert.

Um derartige Härtefälle in Zukunft zu vermeiden, fordert AK-Präsident Andreas Stangl eine gesetzliche Obergrenze für Anzahlungen: Verträge, die unter das Konsumentenschutzgesetz fallen, sollten einer verpflichtenden Begrenzung von vertraglich vereinbarten Anzahlungen mit maximal 20 Prozent des Auftragswertes unterliegen. Höhere Anzahlungen dürfen nur gegen eine vorhandene Insolvenzabsicherung (z.B. Bankgarantie, Treuhandkonto, Versicherung) vereinbart werden. Damit würden die Konsument:innen im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage am Ende nicht ohne Geld und ohne Leistung dastehen.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Isabell Falkner
Telefon: +43 (0)664/8237996
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Isabell Falkner
Telefon: +43 (0)664/8237996
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright