Gewessler: „Steigende Emissionen bestätigen Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz“

Wien (OTS) -

„Die heute veröffentlichten Zahlen des Umweltbundesamtes bestätigen schwarz auf weiß, wohin der Rückwärtsgang beim Klimaschutz führt: Nach vier Jahren sinkender Emissionen sind die Treibhausgase in Österreich 2025 erstmals wieder gestiegen. Gleichzeitig haben wir gerade den heißesten Sommer der Messgeschichte erlebt“, kritisiert Leonore Gewessler, Klubobfrau der Grünen, die Klimapolitk der Bundesregierung.

Laut der aktuellen Prognose des Umweltbundesamtes sind die Emissionen 2025 um 0,7 Prozent gestiegen. Besonders deutlich fällt der Anstieg im Emissionshandelsbereich mit 6,9 Prozent aus. Aber auch in anderen Sektoren wurde die für 2025 zulässige Höchstmenge überschritten.

„Diese Zahlen sind ein drastisches Warnsignal an die Bundesregierung. Statt endlich eine Kehrtwende einzulegen, kündigt die Regierung ein Klimagesetz ohne Wirkung und ohne Verbindlichkeit an. Wir Grüne haben gezeigt, dass konsequenter Klimaschutz wirkt. Wie die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz agiert ist zukunftsvergessen“, sagt Gewessler.

Gewessler warnt vor den Folgen dieses Kurses: „Ich möchte, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einem Österreich aufwachsen, wie wir es kennen und lieben: mit intakter Natur, klarem Wasser und sauberer Luft. Genau das setzt diese Regierung aber aufs Spiel, wenn sie Klimaschutz einstampft und stattdessen Autobahnen durch Nationalparks betoniert. Dazu drohen EU-Strafzahlungen in Milliardenhöhe, vor denen die Bundesregierung die Augen fest zudrückt und die am Ende die Menschen in Österreich teuer bezahlen werden. Das ist nicht nur ungerecht, sondern fahrlässig.“