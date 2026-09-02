Hammer/Grüne zu steigenden Öl- und Gaspreisen: Menschen in Österreich zahlen Preis für elende Abhängigkeit

Wien (OTS) -

„Die Regierung weiß genau was hier passiert und trotzdem drangsalieren sie die Menschen weiter in die teure Abhängigkeit. Anstatt den Erneuerbaren Turbo auszufahren, werden Abhängigkeiten weiter einzementiert“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen. „Öl oder Gas aus Kriegsgebieten ist teuer und dreckig. Spätestens nach der russischen Invasion und dem Iran-Krieg ist doch allen klar: Strom aus Wind und Sonne ist immer günstiger als Putin-Gas und Saudi-Öl“, sagt Hammer und fordert einen Turbo beim Ausbau erneuerbarer Energien.

„Wenn Menschen für den nächsten Winter vorsorgen wollen und aus ihren Öl- oder Gasheizungen aussteigen bzw. ihre Gebäude thermisch sanieren wollen, gibt es keinen einzigen Cent von der Regierung. Seit Februar gibt es nichts für die thermische Sanierung und seit Juli gibt es nichts mehr für den Heizkesseltausch. Und so wird das bis Ende des Jahres auch bleiben, wenn die Regierung jetzt kein Sofortprogramm startet. Aber es braucht nicht nur Förderungen. Von den von der Regierung versprochenen gesetzlichen Maßnahmen fehlt jede Spur. Wir haben deswegen einen umfassenden Gesetzesantrag zum Ende von fossilen Heizungen in Österreich eingebracht“, sagt Hammer.

„Hier geht es neben klimapolitischen Entscheidungen auch um Leistbarkeit, stabile Versorgung und Sicherheit. Die Regierung muss endlich ins Tun kommen, statt im Rückwärtsgang zu verharren. Denn es zahlen schon wieder die Menschen in Österreich den Preis für diese Abhängigkeit“, sagt Hammer.