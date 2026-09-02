BEÖ zu Ladetarifen: Mehr Transparenz statt pauschaler Preisregulierung

Linz/Wien (OTS) -

Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) unterstützt das Ziel, Ladepreise für E-Autofahrer:innen transparent und einfach vergleichbar zu machen. Wer öffentlich lädt, soll vor Beginn des Ladevorgangs klar erkennen können, welche Kosten entstehen. Unterschiedliche Tarife sind jedoch nicht automatisch unfair oder Ausdruck eines Marktversagens. „ Transparenz bei Ladepreisen ist wichtig und schafft Vertrauen. Gleichzeitig müssen bei Preisvergleichen unterschiedliche Geschäftsmodelle und Nutzungsformen sauber auseinandergehalten werden. Ad-hoc-Preise, Vertragstarife und B2B-Roamingkonditionen sind nicht dasselbe und können daher nicht unmittelbar miteinander verglichen werden. “, sagt BEÖ-Vorsitzender Andreas Reinhardt.

Europäische Standards

Einen wichtigen Rahmen schafft die europäische Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Sie sorgt europaweit für einheitlichere Vorgaben beim öffentlich zugänglichen Laden, stärkt das Ad-hoc-Laden ohne vorherigen Vertragsabschluss und legt Anforderungen an transparente Preisinformationen fest. Aus Sicht des BEÖ sind diese gemeinsamen europäischen Standards ein wichtiger Schritt, um öffentliches Laden noch einfacher und kundenfreundlicher zu machen.

Preisobergrenzen könnten den Ausbau bremsen

Kritisch sieht der BEÖ die Forderung nach pauschalen Preisobergrenzen nach dem Vorbild des Mobilfunk-Roamings. Öffentliche Ladeinfrastruktur ist physische Energieinfrastruktur. Die Kosten unterscheiden sich je nach Ladeleistung, Netzanschluss, Standort, Auslastung und Betrieb erheblich. „ Österreich braucht weiterhin Investitionen in eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Preisobergrenzen könnten dazu führen, dass insbesondere weniger stark ausgelastete Standorte im ländlichen Raum oder in Wohngebieten wirtschaftlich schwieriger zu betreiben sind. Das wäre für die Elektromobilität kontraproduktiv. “, so Reinhardt. Aus Sicht des BEÖ sollte daher zunächst sichergestellt werden, dass bestehende Transparenz- und Wettbewerbsregeln konsequent umgesetzt werden. Gleichzeitig braucht der Markt ausreichend Spielraum für Investitionen und unterschiedliche Geschäftsmodelle.

Ladeverträge schaffen Planbarkeit

Wer die Vorteile eines Ladevertrags nutzt, entscheidet sich bewusst für ein bestimmtes Tarifmodell. Dabei gibt es auch Angebote, bei denen unabhängig davon, ob an einer eigenen Ladestation des Anbieters oder in einem Partnernetz geladen wird, ein einheitlicher Tarif gilt. „ Die Vielfalt an Tarifen bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, jenes Modell zu wählen, das am besten zu ihrem Mobilitäts- und Ladeverhalten passt. “, sagt Andreas Reinhardt. „Auch Mobilitätsklubs arbeiten mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Tarifen.“ Die E-Control bietet mit ladetarif.at einen unabhängigen Lade-Tarifkalkulator. Dort können E-Mobilist:innen unterschiedliche Ladeverträge und Ladekarten anhand ihres individuellen Ladeverhaltens vergleichen. Die BEÖ-Mitgliedsunternehmen haben ihre Ladetarife auch auf ihren jeweiligen Websites veröffentlicht. „Ein einziges Tarifmodell kann den unterschiedlichen Anforderungen kaum gerecht werden. Unterschiedliche Angebote schaffen Wahlmöglichkeiten“, so Reinhardt.

Über den BEÖ

Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) vertritt die Interessen von 13 Energieunternehmen in Österreich und setzt sich für den flächendeckenden Ausbau der Elektromobilität unter Verwendung von 100 Prozent erneuerbarer Energie aus Österreich ein. Die Mitglieder des BEÖ sind: BE Solution GmbH (Burgenland Energie), Energie AG Vertrieb GmbH, Energie Graz GmbH, Energie Steiermark Kunden GmbH, EVN Energieservices GmbH, illwerke vkw AG (vkw), Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB), KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, LINZ AG, Salzburg AG, TINEXT (TIWAG-Next Energy Solutions GmbH), Wels Strom GmbH und Wien Energie GmbH. www.beoe.at