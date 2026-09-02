  • 02.09.2026, 09:35:32
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Website der „Reformpartnerschaft 2026“ geht online

Reformprozess wird nachvollziehbar gemacht

Wien (OTS) - 

Unter dem Titel „Gemeinsam schaffen Bund, Länder und Gemeinden Reformen für ein modernes, effizientes und bürgernahes Österreich“ geht pünktlich zum Start in den Herbst die Website der Reformpartnerschaft unter „www.reformpartnerschaft.gv.at“ online. Auf dieser wird der Fortschritt der Projekte abrufbar sein und der Reformprozess dokumentiert.

Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen bis Ende 2026

Die Reformpartnerschaft wurde von Bund, Ländern und Gemeinden mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Staat schlanker und effizienter zu gestalten, Doppelgleisigkeiten abzubauen und die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Der Zeitplan der Reformpartnerschaft 2026 sieht vor, dass bis Ende 2026 die gesetzlichen Grundlagen erarbeitet werden sollen und damit eine Grundlage für die schrittweise Umsetzung der Reformen geschaffen wird.

Die Website ist abrufbar unter: https://www.reformpartnerschaft.gv.at/

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin des Bundeskanzlers
Nina Griessl
Telefon: +43 1/53115-0
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bka.gv.at

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