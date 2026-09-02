Jubiläumskonzert bei den Salzburger Festspielen

Spittal/Drau (OTS) -

Mit dem 20. Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker bei den Salzburger Festspielen fand am 30. August 2026 ein besonderer Höhepunkt der österreichischen Blasmusik statt. 66 junge Blasmusiktalente mit Leistungsabzeichen in Gold aus allen neun Bundesländern sowie aus Südtirol musizierten gemeinsam mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Lars Michael Stransky vor ausverkauftem Haus.

Seit der Gründung im Jahr 2006 gilt das Projekt als Kaderschmiede für junge Musikerinnen und Musiker. Es bietet den Talenten die Möglichkeit, gemeinsam mit Orchestermitgliedern der Wiener Philharmoniker auf höchstem Niveau zu arbeiten und wertvolle künstlerische Erfahrungen zu sammeln. Bereits ab Freitag kamen die Teilnehmenden in Salzburg zusammen, um ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Der große Publikumserfolg zeigte einmal mehr die Bedeutung dieses einzigartigen Nachwuchsprojekts: Die kostenlosen Zählkarten waren bereits am ersten Ausgabetag vollständig vergriffen.

Blasmusik als Kulturträger

Nach dem „Festlichen Einzug“ von Hans Hartwig begrüßten Dr. Kristina Hammer (Präsidentin der Salzburger Festspiele), Prof. Daniel Froschauer (Vorstand der Wiener Philharmoniker), Mag. Katrin Fraiß (Bundesjugendreferentin der Österreichischen Blasmusikjugend) sowie Erich Riegler (Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes) das Publikum. Dabei wurde die wichtige Rolle der Blasmusik als lebendiger Kulturträger und als verbindendes Element zwischen Generationen hervorgehoben.

Für die Österreichische Blasmusikjugend steht dieses Projekt beispielhaft für eine nachhaltige und erfolgreiche Jugendförderung. Es schafft Begegnungen, inspiriert junge Menschen und eröffnet musikalische Perspektiven über die Grenzen der eigenen Vereine hinaus.

Dank an Lars Michael Stransky

Der philharmonische Hornist Lars Michael Stransky leitete das Sonderkonzert bereits zum fünften Mal und verabschiedete sich zugleich als Dirigent dieses Projekts. Als Anerkennung für seine besonderen Verdienste um die Förderung junger Blasmusikerinnen und Blasmusiker wurde ihm auf der Bühne das Silberne Verdienstkreuz des Österreichischen Blasmusikverbandes durch Bundeskapellmeister Helmut Schmid, Präsident Erich Riegler und Bundesjugendreferentin Katrin Fraiß überreicht.

Die Österreichische Blasmusikjugend bedankt sich bei allen Teilnehmenden, Dozentinnen und Dozenten, Partnerorganisationen und Unterstützenden für ihr Engagement und ihre Begeisterung. Wir freuen uns bereits darauf, dieses erfolgreiche Projekt auch im kommenden Jahr fortzuführen und weiteren jungen Talenten unvergessliche musikalische Erfahrungen zu ermöglichen.