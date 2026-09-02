ARBÖ: Sommerferien-Finale in Ostösterreich, Gartenbaumesse und Großevents bringen Stauwochenende

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende bringt nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes kilometerlange Staus und teils stundenlange Verzögerungen auf zahlreichen Straßen im Bundesgebiet. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gehen die Sommerferien zu Ende. Zusätzlichen Verkehr bringen die Internationale Gartenbaumesse in Tulln, der Kitzbüheler Radmarathon und das Intensity Open Air Festival in Innsbruck.

Am Samstag wird der Rückreiseverkehr insbesondere die Transitrouten im Westen und Süden treffen. Neben dem Ferienende in Ostösterreich sorgt auch der Rückreiseverkehr in Richtung Nordrhein-Westfalen für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Erfahrungsgemäß nutzen zudem Reisende ohne schulpflichtige Kinder die Tage nach dem offiziellen Ferienende für die Heimfahrt. Mit den stärksten Verzögerungen rechnet der ARBÖ ab den Vormittagsstunden.

Auf folgenden Strecken wird es am Samstag zu Staus und Verzögerungen zu kommen:

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg

Südautobahn (A2), im Raum Villach sowie auf den stark frequentierten Abschnitten Richtung Norden

Pyhrnautobahn (A9), vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie im Bereich der Tunnelkette Klaus

Tauernautobahn (A10), speziell rund um Villach und Salzburg sowie zwischen Rennweg und Werfen

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und im Raum Innsbruck

Brennerautobahn (A13), insbesondere im Bereich der Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg

slowenische Autobahn A2, vor dem Karawankentunnel.

Am Sonntag verlagert sich der Schwerpunkt der Rückreisewelle auf die Hauptverkehrsstrecken im Osten und Süden Österreichs. Zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber aus den österreichischen Ferienregionen sowie aus Italien, Slowenien und Kroatien werden auf dem Weg zurück nach Wien, Niederösterreich und ins Burgenland erwartet. Der ARBÖ rechnet ab den Nachmittagsstunden mit zunehmendem Verkehrsaufkommen. Bei schönem Wetter dürfte sich die stärkste Rückreisewelle erfahrungsgemäß weiter in die Abendstunden verschieben.

Besonders auf folgenden Strecken rechnet der ARBÖ am Sonntag mit Staus und längeren Verzögerungen:

Westautobahn (A1), rund um St. Pölten sowie zwischen dem Knoten Steinhäusl und Wien

Südautobahn (A2), rund um Villach, Graz und Wiener Neustadt sowie zwischen dem Knoten Guntramsdorf und Wien

Ostautobahn (A4), zwischen Schwechat und Wien sowie vor dem Grenzübergang Nickelsdorf auf ungarischer Seite

Wiener Südosttangente (A23), teilweise im gesamten Verlauf

Altmannsdorfer Straße, Triester Straße und Westeinfahrt im Wiener Stadtgebiet.

Zwtl.: Gartenbaumesse lockt bis zu 100.000 Besucher nach Tulln

Von Donnerstag, 3. September, bis Montag, 7. September, steht Tulln im Zeichen der Internationalen Gartenbaumesse. Rund 450 Aussteller präsentieren auf 85.000 Quadratmetern alles rund um Garten, Blumen und Pflanzen sowie Planung, Gestaltung und Ausstattung. Zu den Höhepunkten zählt Europas größte Blumenschau. Wie groß der Besucherandrang ist, zeigt der Blick auf das Vorjahr: 91.342 Besucherinnen und Besucher wurden laut Messe Tulln gezählt.

Der ARBÖ erwartet am Samstag und Sonntag bereits ab den Morgenstunden starkem Zustrom nach Tulln. Verzögerungen sind insbesondere auf der Stockerauer Schnellstraße (S5), der Tullner Straße (B19), der Tullnerfeldstraße (B213) sowie auf den Zufahrten zum Messegelände möglich.

Die Messe ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im Eintritt sind die kostenlose Benützung der Messeparkplätze samt Shuttlebus sowie der Transfer von und zu den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld enthalten. Der ARBÖ empfiehlt daher auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zwtl.: Kitzbüheler Radmarathon bringt umfangreiche Straßensperren

Am Sonntag, 6. September, findet der Kitzbüheler Radmarathon statt. Auf der längsten Variante bewältigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 216 Kilometer und rund 4.600 Höhenmeter. Die Strecke führt von Kitzbühel über den Pass Thurn und den Gerlospass durch das Zillertal, weiter über den Kerschbaumer Sattel und Brandenberg sowie durch das Brixental zurück nach Kitzbühel. Das Finale der Klassik-Variante führt auf das Kitzbüheler Horn. Alternativ endet der 209 Kilometer lange „KRM Kitz“ bereits in der Kitzbüheler Vorderstadt.

Entlang der Strecke müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Sonntag mit zahlreichen temporären Sperren und Anhaltungen rechnen. Betroffen sind unter anderem die Pass-Thurn-Straße (B161), die Gerlos Straße (B165) sowie Straßen im Zillertal, im Brandenbergtal, bei Angerberg, Oberndorf und im Brixental. Im Bereich Brandenberg und Angerberg waren bei bisherigen Austragungen mehrstündige Sperren erforderlich. Auf der Rerobichlstraße wurde der Verkehr zeitweise als Einbahn geführt. Die Mautstraße auf das Kitzbüheler Horn wird für den Zieleinlauf der Radfahrerinnen und Radfahrer für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Der ARBÖ empfiehlt, Fahrten entlang der Rennstrecke nach Möglichkeit zu vermeiden und für unvermeidbare Fahrten deutlich mehr Zeit einzuplanen.

Zwtl.: 3.000 Hardstyle-Fans beim Intensity Open Air in Innsbruck

Am Samstag, 5. September, wird der Außeneisring der Olympiaworld Innsbruck beim Intensity Open Air Festival zur Bühne für Hardstyle, Raw und Uptempo. Mehr als 20 Acts und rund 3.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Das Festival dauert von 11 bis 22 Uhr, anschließend findet eine Aftershow-Party statt.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen wird es insbesondere rund um die Olympiaworld sowie auf der Olympiastraße und den Zufahrten von der Inntalautobahn (A12) geben. Der ARBÖ empfiehlt aufgrund des erwarteten Besucherandrangs die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Innsbrucker Hauptbahnhof ist das Veranstaltungsgelände in rund 10 bis 15 Gehminuten erreichbar.

Aktuelle Verkehrsinformationen erhalten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer beim ARBÖ-Informationsdienst unter 050/123-123, auf www.arboe.at sowie im ORF-Teletext auf Seite 431.