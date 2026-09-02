AVISO: Internationales Culture and Health Forum bringt Expert:innen aus ganz Europa nach Wien

Wien (OTS) -

Welche Rolle können Kunst und Kultur für Gesundheit und psychisches Wohlbefinden spielen? Wie können Erkenntnisse über ihre gesundheitsfördernde Wirkung stärker in Politik und Versorgung einfließen? Und welches Potenzial haben Kunst und kulturelle Teilhabe im Umgang mit Einsamkeit? Am 8. und 9. September 2026 bringt das internationale Culture and Health Forum 2026 im Kulturhaus Brotfabrik in Wien Expert:innen aus Gesundheit, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Politik sowie Künstler:innen aus ganz Europa zusammen.

Zu den internationalen Gästen zählt der britische Historiker und Autor Richard Cockett, bekannt durch sein Buch „Vienna. How the City of Ideas Shaped the Modern World“. In seinem Einführungsvortrag „Culture and Health in Vienna: Where we come from“ beleuchtet er die historischen Wurzeln der Verbindung von Kultur und Gesundheit in Wien – unter anderem mit Blick auf den Wiener Nobelpreisträger und Neurowissenschaftler Eric Kandel. Cockett, der im September in Wien auch seine neue Biografie über Hans Kelsen vorstellt, steht im Rahmen des Forums für Medieninterviews zur Verfügung.

Den wissenschaftlichen Schwerpunkt setzt Prof. Vicky Karkou, Direktorin des Research Centre for Arts and Wellbeing an der Edge Hill University in Großbritannien und international profilierte Forscherin an der Schnittstelle von Kunst, psychischer Gesundheit und Wohlbefinden. In ihrer Keynote präsentiert sie den aktuellen Forschungsstand dazu, was Kunst und kulturelle Aktivitäten nachweislich für Gesundheit und Wohlbefinden leisten können.

Ein besonderer Schwerpunkt gilt am zweiten Veranstaltungstag dem Thema „Loneliness and Social Connection“: Welche Rolle können Kunst und Kultur dabei spielen, soziale Verbundenheit zu stärken und Einsamkeit entgegenzuwirken? Damit knüpft das Forum auch an den diesjährigen Yellow September an, der zwischen dem Welttag der Suizidprävention am 10. September und dem Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober stattfindet und heuer Einsamkeit in den Mittelpunkt rückt.

Das Culture and Health Forum ist eine Veranstaltung der europäischen CultureAndHealth Platform, das Akteur:innen aus 15 europäischen Ländern vereint. Organisiert wird das Forum von ARTS for HEALTH AUSTRIA (AfHA) in Zusammenarbeit mit Culture Action Europe, den Mitgliedern der CultureAndHealth Platform und dem Kulturhaus Brotfabrik. Das Culture and Health Forum wird vom Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) gefördert und von der CultureAndHealth Platform kofinanziert. Die CultureAndHealth Platform wird von der Europäischen Union finanziert, die österreichische Partnerorganisation AfHA wird auch vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) kofinanziert.



Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Culture and Health Forum 2026

8.–9. September 2026

Kulturhaus Brotfabrik, Wien

Ausgewählte Programmpunkte:

10:25 Uhr: Einführungsvortrag Richard Cockett – „Culture and Health in Vienna: Where we come from“

10:40 Uhr: Keynote von Prof. Vicky Karkou (Edge Hill University) – „Do the arts improve our health? Myths, truths and everything in between based on the latest research evidence in the field“

11:00 Uhr: Panel „From evidence to policy in Culture and Health“ – mit Vertreter:innen aus Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Kultur aus Österreich sowie der WHO, UNESCO und der Europäischen Kommission.

9. September

14:00 Uhr: Keynote von Flora Gall (Caritas der Erzdiözese Wien) – „Loneliness and Social Connection: Insights into the FORESIGHT Report on ‚Einsamkeit in Österreich‘“

14:20 Uhr: Panel „Loneliness and Social Connection“ – mit Expert:innen aus Gesundheit, Forschung, Kunst und Community-Arbeit.

Interviewmöglichkeit: Richard Cockett, Vicky Karkou sowie Nils Fietje (WHO) stehen im Rahmen des Forums für Medieninterviews zur Verfügung.