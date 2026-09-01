  • 01.09.2026, 15:46:32
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FPÖ – Tina Angela Berger: „Regierung lässt Frauen am Arbeitsmarkt im Stich!“

Frauenarbeitslosigkeit explodiert – Regierung antwortet mit ideologischer Klimapolitik

Wien (OTS) - 

Angesichts des dramatischen Anstiegs der Frauenarbeitslosigkeit um 6,3 Prozent warf die stellvertretende FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Tina Angela Berger der Regierung heute „völliges Versagen“ vor. „Das ist die verheerende Quittung für eine wirtschaftsfeindliche Politik und die kaltherzige Anhebung des Frauenpensionsalters. Ältere Frauen werden in die Arbeitslosigkeit gedrängt, und die zuständige Ministerin träumt von ‚grünen Chancen‘. Das ist eine Verhöhnung jeder einzelnen Betroffenen“, kritisierte Berger.

Anstatt Millionen in ideologische Klimaprojekte und „Transformationsfonds“ zu stecken, brauche es echte Entlastung. „Eine entlassene Verkäuferin braucht keine Umschulung zur Windradtechnikerin, sondern einen sicheren Arbeitsplatz. Diese Verlierer-Koalition betreibt reine Klientelpolitik für die links-grüne Blase, während die Leistungsträger auf der Strecke bleiben, so Berger und weiter: „Anstatt das hart verdiente Steuergeld der Österreicher in den Sand zu setzen, muss die Regierung endlich die heimische Wirtschaft entfesseln! Es braucht eine sofortige Entlastungsoffensive und das Ende des Bürokratie-Wahnsinns, um Arbeitsplätze zu sichern. Stattdessen werden Millionen für teuren Gender-Unfug, eine fanatische Klimapolitik, die Massenzuwanderung in unser Sozialsystem und sinnlose Ukraine-Hilfen verpulvert.“

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