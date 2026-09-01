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Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der Neueröffnung der Dauerausstellung "Frisch gemausert. Die Lebensräume der Vögel"
Am Dienstag, dem 29. September 2026
Ort: Vortragssaal des NHM Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr
Die Vogelsäle 29 und 30 des Naturhistorischen Museums Wien präsentieren sich in neuem Glanz!
Mehr als 1.000 Vogelpräparate wurden im Vorfeld hinter den Kulissen entstaubt, frisiert und teilweise auch neu präpariert – eine Glanzleistung der hauseigenen Präparator*innen. Böden wurden saniert, die Elektrik erneuert und die historischen Deckengemälde sowie die denkmalgeschützten Vitrinen fachgerecht restauriert.
Die Säle widmen sich der Vogelvielfalt in mitteleuropäischen und weltweiten Lebensräumen, vom Park vor unserer Haustüre bis ins Hochgebirge und die Antarktis. Thematisiert werden Besonderheiten und Charakteristika bekannter wie auch seltener Vogelarten, deren Ernährung und Lebensweise, Ansprüche an die Habitate und die Rolle in unterschiedlichsten Ökosystemen. Die aufwändige Lichtgestaltung wurde präzise auf Objekte und Lebensräume abgestimmt.
Die neuen Säle verbinden ästhetische Präsentation mit inhaltlicher Tiefe. Der Anspruch ist, Vögel als vielfältige und schützenswerte Tiergruppe zu präsentieren, deren Bedeutung den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben soll.
Begrüßung & Einleitung
Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien
Zum wissenschaftlichen Konzept
Priv.-Doz. Dr. Swen Renner, Kurator Vogelsammlung, NHM Wien
Zum Projektablauf
Christof Viehauser, MSc., Sammlungsmanager Vogelsammlung, NHM Wien
Dr. Andreas Hantschk, Abteilung für Wissenschaftskommunikation, NHM Wien
Zur Gestaltung
Mag. jur. Dipl. Des. Julia Landsiedl, Leitung Szenografie und Grafik, NHM Wien
Mag. Dr. Andrea Graser, Architektin und Lichtdesignerin, Studio Okular
Über die Präparation
Robert Illek, Leitung Zoologische Präparation, NHM Wien
Mit der Bitte um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Naturhistorisches Museum Wien
Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: +43 (1) 521 77-410 | [email protected]
Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: +43 (1) 521 77-626 | [email protected]
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