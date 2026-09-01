Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der Neueröffnung der Dauerausstellung "Frisch gemausert. Die Lebensräume der Vögel"

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 29. September 2026

Ort: Vortragssaal des NHM Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr



Die Vogelsäle 29 und 30 des Naturhistorischen Museums Wien präsentieren sich in neuem Glanz!

Mehr als 1.000 Vogelpräparate wurden im Vorfeld hinter den Kulissen entstaubt, frisiert und teilweise auch neu präpariert – eine Glanzleistung der hauseigenen Präparator*innen. Böden wurden saniert, die Elektrik erneuert und die historischen Deckengemälde sowie die denkmalgeschützten Vitrinen fachgerecht restauriert.

Die Säle widmen sich der Vogelvielfalt in mitteleuropäischen und weltweiten Lebensräumen, vom Park vor unserer Haustüre bis ins Hochgebirge und die Antarktis. Thematisiert werden Besonderheiten und Charakteristika bekannter wie auch seltener Vogelarten, deren Ernährung und Lebensweise, Ansprüche an die Habitate und die Rolle in unterschiedlichsten Ökosystemen. Die aufwändige Lichtgestaltung wurde präzise auf Objekte und Lebensräume abgestimmt.

Die neuen Säle verbinden ästhetische Präsentation mit inhaltlicher Tiefe. Der Anspruch ist, Vögel als vielfältige und schützenswerte Tiergruppe zu präsentieren, deren Bedeutung den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben soll.



Begrüßung & Einleitung

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien



Zum wissenschaftlichen Konzept

Priv.-Doz. Dr. Swen Renner, Kurator Vogelsammlung, NHM Wien



Zum Projektablauf

Christof Viehauser, MSc., Sammlungsmanager Vogelsammlung, NHM Wien

Dr. Andreas Hantschk, Abteilung für Wissenschaftskommunikation, NHM Wien



Zur Gestaltung

Mag. jur. Dipl. Des. Julia Landsiedl, Leitung Szenografie und Grafik, NHM Wien

Mag. Dr. Andrea Graser, Architektin und Lichtdesignerin, Studio Okular



Über die Präparation

Robert Illek, Leitung Zoologische Präparation, NHM Wien

Mit der Bitte um Anmeldung unter: [email protected]