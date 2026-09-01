AVISO: Roundtable zu Ehrkultur an Schulen mit Bundesministerin Bauer

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 3. September 2026, lädt Integrationsministerin Claudia Bauer Pädagoginnen und Pädagogen sowie Direktorinnen und Direktoren zu einem Roundtable zum Thema Integration an Schulen ins Bundeskanzleramt. Danach findet ein Doorstep für Medienschaffende statt.



Termin für Medien:

9.30 Uhr

DOORSTEP (für den Medientermin ist keine Tontechnik vorgesehen, bitte nehmen Sie bei Bedarf Tonangeln mit)

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).