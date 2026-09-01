Pröll: Ziel, erstmalig Grundstein für Zusammenarbeit im KI-Bereich mit Saudi-Arabien zu legen

Wien (OTS) -

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll arbeitet mit einer hochrangigen österreichischen Digital- und Wirtschaftsdelegation in Saudi-Arabien am 31. August und 1. September an der ersten Digitalpartnerschaft für Österreich. Auf Einladung der internationalen Technologiekonferenz LEAP in Riyadh ist Staatssekretär Pröll auf der Main Stage Teil des Programms. Geplant sind darüber hinaus Gespräche mit hochrangigen saudischen Regierungsvertretern sowie führenden Technologie- und Infrastrukturunternehmen.

„Saudi-Arabien zeigt mit seiner Vision 2030, was eine klare strategische Ausrichtung und konsequente Umsetzung bewirken können. Gerade bei Künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur wird hier mit enormer Geschwindigkeit investiert. Österreich wiederum verfügt über hohe Kompetenz bei Forschung, Regulierung, Infrastruktur und technologischer Umsetzung. Genau diese Stärken wollen wir zusammenbringen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen nicht nur miteinander reden, sondern möglichst rasch vom Austausch zu konkreten Projekten kommen“, so Staatssekretär Alexander Pröll.

Breite österreichische Wirtschaftsdelegation

Pröll wird von Vertreterinnen und Vertretern zentraler österreichischer Institutionen und Technologieunternehmen begleitet. Mit dabei sind das Austrian Institute of Technology (AIT), die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR) sowie Anexia und AVL. Damit deckt die Delegation wesentliche Bereiche von Forschung und Innovation über Regulierung und Infrastruktur bis hin zu Cloud-, Daten- und industriellen Technologielösungen ab.

„Wir bringen bewusst unterschiedliche Kompetenzen an einen Tisch. Wer Rechenzentren, KI oder digitale Verwaltung entwickeln will, braucht Forschung, Infrastruktur, regulatorisches Know-how und Unternehmen, die Technologien tatsächlich umsetzen können“, betont Pröll.

Drei konkrete Ziele für die Zusammenarbeit

Ein Schwerpunkt liegt auf den Gesprächen mit dem saudischen Investitionsministerium. Pröll will dabei die Einrichtung einer österreichisch-saudischen „Digitalization Working Group“ anstoßen, die konkrete Technologie-, Investitions- und Wirtschaftsprojekte identifizieren und deren Umsetzung vorantreiben soll.

Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für ein erstes gemeinsames Pilotprojekt im Bereich Künstliche Intelligenz und digitale Verwaltung ausgelotet werden.

Als dritter Schwerpunkt soll ein direkter Business-to-Government-Matchmaking-Mechanismus aufgebaut werden, über den österreichische Unternehmen gezielt mit passenden saudischen Partnern und öffentlichen Stellen zusammengebracht werden können.

Austausch mit saudischer Digital- und KI-Spitze

Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit dem saudischen Kommunikations- und IT-Minister Abdullah Amer Alswaha, Investitionsminister Fahad bin Abduljalil Al-Saif sowie Abdullah bin Sharaf Alghamdi, Präsident der Saudi Data & AI Authority (SDAIA). Beim geplanten Business Round Table sollen zudem direkte Kontakte zwischen österreichischen und saudischen Unternehmen und Institutionen hergestellt werden.

Saudi-Arabien baut seine Kapazitäten bei Künstlicher Intelligenz derzeit massiv aus. Dazu zählt etwa das vom staatlichen Public Investment Fund getragene KI-Unternehmen HUMAIN, das die saudische KI-Strategie und den Aufbau entsprechender Infrastruktur vorantreiben soll. Auch ein Austausch mit HUMAIN ist im Rahmen des Aufenthalts vorgesehen.

Pröll auf der LEAP Main Stage

Im Rahmen der LEAP wird Pröll zudem auf der Main Stage zum Thema „Bridging Digital Futures: Learning from Each Other“ auftreten. Im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen Ansätze Österreichs und Saudi-Arabiens bei digitaler Transformation, der Einsatz von KI in der Verwaltung sowie die Frage, wie Geschwindigkeit, Innovationskraft und digitale Souveränität miteinander verbunden werden können.

„Europa kann von Saudi-Arabien lernen, bei strategischen Technologien schneller vom Planen ins Umsetzen zu kommen. Gleichzeitig können wir unsere Erfahrung einbringen, wie Digitalisierung in gewachsenen staatlichen Strukturen sicher, vertrauenswürdig und nachhaltig umgesetzt werden kann. Genau darin liegt der Mehrwert einer Partnerschaft: nicht dieselben Wege zu gehen, sondern voneinander zu lernen und daraus gemeinsam etwas Neues zu entwickeln“, so Pröll abschließend.