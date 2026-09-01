Schulstart 2026/2027: Schulanfangszeitung stärkt Schulpartnerschaft

Wien (OTS) -

Mit dem Schuljahr 2026/27 kommen auf Familien einige Neuerungen zu. Dazu zählt das Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, das mit 1. September in Kraft getreten ist, die verpflichtenden Perspektivengespräche ab der neunten Schulstufe und zwei neue Unterrichtsfächer beschäftigen viele Eltern.

Die soeben erschienene Schulanfangszeitung 2026/27 des Katholischen Familienverbandes gibt einen Überblick über die aktuellen Neuerungen im kommenden Schuljahr, stellt die seit letztem Jahr geltenden Englischnoten in der Volksschule zur Diskussion, geht auf die zentralen Einrichtungen der Schulpartnerschaft ein und gibt einen Überblick über Beihilfen, Förderungen und relevante Fristen.

„Eltern brauchen bei schulischen Neuerungen keine Schlagworte, sondern fundierte und verständliche Informationen: Was gilt tatsächlich? Was bedeutet das für mein Kind? Und welche Möglichkeiten habe ich als Mutter oder Vater? Genau diesen Überblick wollen wir mit unserer Schulanfangszeitung geben“, sagt Peter Mender, Präsident des Katholischen Familienverbandes.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist das Thema Neurodivergenz. Wir zeigen auf, was bedeuten ADHS, Legasthenie oder Dyskalkulie für Kinder und ihren Schulalltag bedeuten und was Eltern und Schule tun können, damit unterschiedliche Lernbedürfnisse berücksichtigt werden.

Daneben bietet die Zeitung viel praktisches Wissen rund um die Schulpartnerschaft: Welche Rechte haben Eltern? Was entscheiden Klassen- und Schulforum? Wie läuft die Wahl der Elternvertretung ab? Ergänzt werden die Informationen durch Mustervorlagen für Protokolle, die Elternvertreter/innen direkt verwenden können.

„Eltern sollen wissen, wo und wie sie sich einbringen können. Schulpartnerschaft darf nicht nur auf dem Papier stehen, sie muss im Schulalltag gelebt werden. Dafür braucht es Information, Austausch und die Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung für unsere Kinder zu übernehmen“, betont Mender.

Kostenlos durchblättern und bestellen

Mit der Schulanfangszeitung möchte der Katholische Familienverband Eltern in ihrer Rolle als zentrale Partner im Bildungsprozess stärken und ihnen ein praxisnahes Werkzeug an die Hand geben, um sich im komplexen Schulalltag gut zurechtzufinden. Die Publikation ist kostenlos online unter www.familie.at/schulanfangszeitung abrufbar oder kann gegen Portoersatz per E-Mail an [email protected] sowie telefonisch unter 01/516 11-1400 bestellt werden.