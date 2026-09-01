FPÖ – Schmiedlechner: „Totschnig rammt Bauern das nächste Messer in den Rücken!“

Wien (OTS) -

Nachdem ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig heute den Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplans an die Europäische Kommission übermittelt hat, übte FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner scharfe Kritik an der Vorgehensweise der Volkspartei. Für ihn sei dieser Schritt ein weiterer Beweis dafür, dass die ÖVP nicht im Interesse der heimischen Landwirte handle, sondern sich den Vorgaben aus Brüssel bedingungslos unterwerfe.

„Zuerst lässt Totschnig unsere Bauern in der Dürre im Stich, verrät sie mit dem Klimagesetz und jetzt führt er den fatalen Alleingang von Grünenchefin Gewessler eiskalt weiter fort. Dass die ÖVP diesen Renaturierungswahnsinn nun als braver Befehlsempfänger Brüssels exekutiert, ist an Heuchelei nicht zu überbieten. Totschnig und die ÖVP verbrennen jetzt endgültig ihre letzte Glaubwürdigkeit, indem sie den Bauern schon wieder das nächste Messer in den Rücken rammen. Das ist unfassbar“, kritisierte Schmiedlechner.

Besonders die völlig ungeklärte Finanzierungsfrage sei für den freiheitlichen Agrarsprecher ein Alarmsignal. Es sei völlig unglaubwürdig, dass durch diese EU-Verordnung keine zusätzlichen Belastungen auf die Landwirtschaft zukommen würden, wie es von Regierungsseite behauptet werde. „Wer soll für den gigantischen Schaden an der Landwirtschaft am Ende zahlen? Sollen die Bauern als Steuerzahler auch noch ihren eigenen Untergang finanzieren? Die Beschwichtigungen von Totschnig sind eine reine Augenauswischerei. Kein einziger Landwirt in Österreich glaubt der ÖVP noch ein Wort, wenn sie von Freiwilligkeit und Hausverstand faselt“, so Schmiedlechner weiter.

Abschließend betonte der FPÖ-Abgeordnete, dass es auf EU-Ebene niemals zu einer Zustimmung für dieses Gesetz hätte kommen dürfen. Die FPÖ werde sich weiterhin mit aller Kraft gegen diese drohende Enteignung durch die Hintertür wehren. „Dieser grüne Öko-Kommunismus, der nun von einer schwarzen Ministerhand in Geltung gesetzt wird, ist ein Frontalangriff auf die Versorgungssicherheit in unserem Land. Wir Freiheitliche stehen als einzige Kraft verlässlich an der Seite unserer Bauern und fordern einen sofortigen Stopp dieser existenzvernichtenden Schikanen!“, erklärte Schmiedlechner.