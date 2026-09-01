Korosec: „Alarmierende Arbeitslosenzahlen bei Frauen und Älteren“

Wien (OTS) -

Wieder schlechte Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist im August weiter gestiegen. Ende des Monats waren 375.730 Menschen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet – ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec besonders alarmierend:

Die Frauen-Arbeitslosigkeit ist neuerlich kräftig angestiegen (6,3 %).

Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen mit Status Arbeitslos und mindestens einem Jahr AMS-Vormerkung ist um 12,2 % gestiegen. Der Anteil der Langzeitbeschäftigungslosen an allen arbeitslos vorgemerkten Personen liegt bereits bei 34 %.

Bei über 50-Jährigen ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 6,4 % gestiegen.



„Alle reden zu Recht davon, dass das faktischen Pensionsantrittsalter an das gesetzliche herangeführt werden muss. Mit ständig steigenden Arbeitslosenzahlen auch bei Menschen über 50 werden wir das nicht erreichen. Es wird offensichtlich vergessen, dass Arbeitnehmer mit 50 noch ein Drittel ihres Berufslebens vor sich haben“, sagt Korosec. „Hier muss dringend gehandelt werden – von der Politik, aber auch von Unternehmen. Ältere Arbeitnehmer dürfen nicht länger nur als Kostenfaktor gesehen werden, sie sind berufserfahrene Experten“, sagt Korosec. „Wer Fachkräftemangel beklagt, muss auch Ältere einstellen.“