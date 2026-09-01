Pflege-Lernzentrum Krems: Hilfswerk bietet praktisches Pflege-Wissen für zuhause

St. Pölten (OTS) -

Im vergangenen Jahr hat das Hilfswerk eine neue Anlaufstelle für pflegende Angehörige geschaffen: Im Pflege-Lernzentrum in Krems werden Kurse für Pflege- und Betreuungsthemen geboten, bei denen die praktische Anwendung zuhause im Mittelpunkt steht. Jetzt im September startet das neue Semester mit spannenden Themen.

Mit monatlichen Themenschwerpunkten rund um Pflege und Betreuung machen die Expertinnen und Experten des Hilfswerk Niederösterreich Wissen leicht zugänglich und direkt anwendbar. Vor allem pflegenden Angehörigen will man damit Sicherheit im Pflegealltag vermitteln. Aber auch Auszubildende sowie Mitarbeiter*innen im Pflege- und Betreuungsbereich können hier ihr Wissen vertiefen. Die Termine werden inhaltlich auf das Vorwissen der einzelnen Zielgruppen abgestimmt.

Das Themenspektrum bis zum Ende des Jahres reicht von Inkontinenz und dem Erkennen von Grenzen über die Veränderung der Sinne im Alter bis zu Palliativbetreuung und Sturzprävention. Jeden 4. Dienstag im Monat steht ein Thema aus der Aromapflege und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf dem Programm. Die Teilnahme ist auch online aus ganz Niederösterreich möglich!

Das Pflege-Lernzentrum in der Karl-Eybl-Gasse 3a ist dabei weit mehr als ein gut ausgestatteter Seminarraum: Denn um die praktische Pflege und Betreuung gleich zu üben wurde eine 40 m² große, barrierefreie Lernwohnung mit Pflegebett, rollstuhlgerechter Küche, demenzsensiblem Bad und vielen Smart Home- Funktionen eingerichtet. Die Räumlichkeiten können auch für eigene Schulungszwecke gemietet werden.

Anmeldeinformationen und Kursprogramm auf www.pflege-lernzentrum.at, T. 05 9249-33120; E. [email protected]