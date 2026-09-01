  • 01.09.2026, 11:42:02
  • /
  • OTS0123

Junge Industrie ad Zukunftsdepot: „Richtiger erster Schritt - allgemeine Behaltefrist muss folgen“

Fröschl: Das Zukunftsdepot bringt die nächste Generation an den Kapitalmarkt. Jetzt braucht es die allgemeine Behaltefrist - steuerfreie, langfristige Vorsorge für alle.

Wien/Alpbach (OTS) - 

Die Junge Industrie begrüßt das von Bundeskanzler Christian Stocker angekündigte Zukunftsdepot: Für jedes Kind unter 18 Jahren sollen künftig bis zu 5.000 Euro pro Jahr am Kapitalmarkt angelegt werden können, ohne Kapitalertragsteuer, mit steuerfreier Entnahme ab dem 18. Geburtstag. „Der Plan der Bundesregierung ist ein wichtiges Signal für alle, die sich fragen, was von ihrer Leistung übrig bleibt. Langfristiges Anlegen statt Sparbuch, Eigentum statt Abhängigkeit, genau dafür setzen wir uns als Junge Industrie seit jeher ein“, sagt Eduard Fröschl, Bundesvorsitzender der Jungen Industrie. Schon kleine Beträge machen den Unterschied: Wer 150 Euro im Monat einzahlt, gibt seinem Kind zum 18. Geburtstag laut den Berechnungen des Bundeskanzleramts rund 63.000 Euro Startkapital mit.

Klar ist für die Junge Industrie: Das Zukunftsdepot darf nur der Anfang sein. „Die Generation, die heute schon arbeitet und Monat für Monat ins Pensionssystem einzahlt, darf nicht durch die Finger schauen. Was für Kinder richtig ist, ist für Berufstätige ebenso überfällig: die allgemeine Behaltefrist, bei der langfristiges Anlegen für die eigene Vorsorge von der Kapitalertragsteuer befreit ist, für alle, in jedem Alter“, so Fröschl. Das Potenzial sei enorm: Von rund 937 Milliarden Euro Geldvermögen der österreichischen Haushalte liegt laut Nationalbank gut ein Drittel auf Einlagen, nur rund ein Fünftel ist in Wertpapieren investiert.

Wie dringend der Einstieg in die Kapitaldeckung ist, zeigt der Pension Overshoot Day, der jedes Jahr von der Jungen Industrie erhoben wird: Seit 10. August ist Österreichs Pensionssystem heuer rechnerisch auf Steuergelder angewiesen – rund 34 Milliarden Euro jährlich. „Zukunftsdepot, allgemeine Behaltefrist und ein substanziell ausgestatteter Staatsfonds gehören zusammen. Dann wird aus einer guten Ankündigung ein neuer Generationenvertrag: Der Staat beginnt, das Umlagesystem endlich abzusichern, und jede und jeder Einzelne baut eigenes Vermögen auf“, so Fröschl abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Junge Industrie
Benjamin Carl-Arthur Frormann, MAIS
Telefon: +43 1 711357556
E-Mail: [email protected]
Website: https://jungeindustrie.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Junge Industrie

Rückfragen & Kontakt

Junge Industrie
Benjamin Carl-Arthur Frormann, MAIS
Telefon: +43 1 711357556
E-Mail: [email protected]
Website: https://jungeindustrie.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright