Schwarz/Grüne zu Inflation: Trotz großer Ankündigungen der Regierung, wieder steigende Preise

Wien (OTS) -

„Trotz großer Ankündigungen von ÖVP, SPÖ und Neos, die Teuerung einzubremsen, steigt die Inflation wieder. Insbesondere Andreas Babler hat die Bekämpfung der Teuerung als oberstes politisches Ziel genannt, nun ist sie mit 3,2 Prozent wieder höher als sie bei Regierungsantritt war. Gerade zum Schulstart spüren Familien die Teuerung besonders deutlich. Wenn Schulartikel im Schnitt um 6,5 Prozent teurer werden, ist das für viele Eltern eine echte und ungerechte zusätzliche Belastung“, sagt Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen, zur heutigen Schnellschätzung der Statistik Austria.

„Die Regierung verspricht seit Monaten, die Inflation zu drücken, aber bei den Menschen kommt davon wenig an. Statt wirksamer Maßnahmen gibt es eine Spritpreisbremse von wenigen Cent, während die Margen der Mineralölkonzerne unangetastet bleiben. Gleichzeitig treiben Treibstoffe und Heizöl die Inflation jetzt wieder nach oben“, kritisiert Schwarz.

„Gerade bei Energie könnte die Regierung viel mehr tun, um die Menschen dauerhaft zu entlasten. Wer weiter auf Öl und Gas setzt und gleichzeitig bei Klimaschutz und Energiewende kürzt, verlängert Österreichs Abhängigkeit von fossilen Preisen weiter. Wir müssen stattdessen Erneuerbare schneller ausbauen, Gebäude sanieren und den Umstieg auf saubere Heizungen vorantreiben. Das macht uns unabhängiger, senkt langfristig die Kosten und schützt vor dem nächsten Preisschock. Der beste Schutz vor fossiler Teuerung heißt: raus aus den Fossilen“, so Schwarz.