NEOS zu Stocker-Sommergespräch: Kanzler bestärkt langjährige NEOS-Forderungen

Wien (OTS) -

Nach dem ORF-Sommergespräch von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker sieht NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos keinen Grund mehr, dass mehrere langjährige Forderungen von NEOS weiter hinausgezögert werden. Es gehe jetzt um eine rasche Umsetzung: „Schon 2024 hat unsere NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger ein Chancenkonto gefordert, das im Wesentlichen dem Zukunftsdepot entspricht, das Christian Stocker nun will. Und auch das automatische Pensionssplitting, das tatsächlich gegen Altersarmut bei Frauen und den sogenannten Gender Pension Gap wirkt, steht seit Jahren im NEOS-Programm. Nach dem gestrigen Sommergespräch des Kanzlers steht diesen wesentlichen Reformen also nichts mehr im Weg. Worauf warten wir noch? Machen wir es!"

Die Menschen im Land würden sich zurecht Maßnahmen wünschen, die über eine Legislaturperiode hinausgehen und langfristig wirken, betont Hoyos: „Schon 2024 haben wir das politische Führungsversagen vergangener Regierungen kritisiert, weil über Jahrzehnte bei Themen wie Bildung, Pensionen oder auch in der Standortpolitik der Weitblick gefehlt hat. Wir sorgen als Teil der Regierung nun dafür, dass der Entscheidungshorizont der Politik nicht beim nächsten Wahltag 2029 endet. Das Chancenkonto bzw. Zukunftsdepot, wie es die ÖVP nennt, wird ebenso wie das automatische Pensionssplitting und eine stärkere Kapitaldeckung im Pensionssystem für mehr Chancengerechtigkeit und Absicherung sorgen - und das über Generationen hinweg.“