FPÖ – Hafenecker: „Visionsloser und inhaltsloser ÖVP-Kanzler Stocker beweist einmal mehr, dass diese Regierung am Ende ist!“

Wien (OTS) -

„Die Österreicher bekamen gestern im ORF einen nicht gewählten Bundeskanzler zu sehen, der keinerlei Visionen für dieses Land und für unsere Bevölkerung hat. Fast sechzig Minuten versuchte er sich mit Floskeln und leeren Phrasen drüberzuturnen, während die Österreicher täglich die Folgen der Politik des Versagens der Systemparteien ausbaden müssen. Diese Verlierer-Ampel ist am Ende – das hat Stocker gestern wieder einmal bewiesen“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf das gestrige ORF-„Sommergespräch“ von ÖVP-Kanzler Stocker.

Übriggeblieben seien einzig Lippenbekenntnisse, wie Stockers plötzlich entdecktes Interesse am Verbot des politischen Islam: „Das ist besonders absurd, immerhin handelt es sich dabei um eine langjährige Kernforderung von Herbert Kickl und der FPÖ. Seit Jahren stimmt die ÖVP aber mit den anderen Systemparteien beharrlich gegen jeden freiheitlichen Antrag für so ein Verbotsgesetz. Das heißt, wer wirklich den politischen Islam verbieten will, um wieder Sicherheit in diesem Land zu schaffen, der muss auch die FPÖ und Herbert Kickl wählen. Von der ÖVP und Stocker kommt nämlich nur heiße Luft dazu.“ Geradezu entlarvend sei es auch, dass Stocker wohl zufällig plötzlich das Verbot des politischen Islam für sich entdeckt habe, als fast gleichzeitig die Islamistennähe der Organisation DERAD aufgeflogen ist, über die mutmaßlich jahrelang Radikalisierung von der Regierung mit Steuergeld finanziert wurde.

Dass Stocker es als Normalität abtut, dass sich mittlerweile ganze Landesorganisationen seiner Partei beginnen, sich von ihm und der Bundes-ÖVP abzusetzen, zeige den wahren Geist dieser Regierung ein weiteres Mal auf: „Diesem visionslosen Kanzler geht es nicht um die Österreicher und ihr Wohl, sondern nur um Machterhalt, Posten und das alles um jeden Preis. Dabei ist aber auch klar: Wer Stocker weiter die Mauer macht, der trägt die volle Mitschuld an dem Crashkurs, auf den er mit seinen linken Verlierer-Ampel-Komplizen unsere Heimat geschickt hat!“

Hafenecker richtete abschließend eine klare Empfehlung an alle Österreicher: „Schauen Sie sich nächste Woche das ORF-Sommergespräch mit unserem Bundesparteiobmann Herbert Kickl an. Er wird dort seine freiheitlichen Visionen und Pläne erklären, wie er als Volkskanzler die rot-weiß-rote Wende für Österreich einleiten wird, was getan werden muss, damit es den Menschen wieder besser geht, und wie auf die schlechten Jahre unter den Systemparteien wieder gute Jahre folgen werden! Visionslose Systemkanzler wie Stocker müssen die Vergangenheit sein, ein Volkskanzler Herbert Kickl ist die Zukunft und dafür werden die Österreicher bei den nächsten Wahlen die Weichen stellen!“