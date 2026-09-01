  • 01.09.2026, 10:00:32
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Toni Hubmann: Vorreiter für Tierwohl, Lebensmittelqualität und Gentechnik-freie Lebensmittel

ARGE Gentechnik-frei trauert um Mitbegründer und Branchen-Pionier (Nachruf)

Wien (OTS) - 

Mit Anton „Toni“ Hubmann (1957 – 2026), Gründer und Geschäftsführer von „Toni’s Freilandeier“, ist einer der wichtigsten und engagiertesten Vorreiter in der heimischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion viel zu früh verstorben. Toni Hubmann hat aus Überzeugung und aus einer unerschütterlichen Wertehaltung heraus, aber auch mit fundierter wissenschaftlicher Absicherung und enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Tierschutzbereich, die Legehennenhaltung in Österreich revolutioniert.

Der Siegeszug der Freilandhaltung und das Ende der Käfighaltung sind weitgehend seinem persönlichen Einsatz zu verdanken. Gleichzeitig war er 1997 Mitbegründer der Multistakeholder-Plattform ARGE Gentechnik-frei und hat im Jahr 2005 als erstes österreichisches Unternehmen aus dem Lebensmittelsektor die komplette Produktion von „Toni’s Freilandeier“ auf „Ohne Gentechnik hergestellt“ umgestellt. Bis zum September 2010 ist – ebenfalls dank Hubmanns Bemühungen – die komplette österreichische Eier-Branche seinem Beispiel gefolgt und auf Gentechnik-freie Produktion umgestiegen. Toni Hubmann war von 1998 – 2016 Vorstandsmitglied der ARGE Gentechnik-frei.

Toni Hubmann war in seinem Einsatz für Tierwohl und Lebensmittelqualität von konsequenter Wertehaltung und von einem unbeugsamen Willen zur Veränderung getragen. Damit hat er den Hühnern die Freiheit zurückgegeben. Und er hat den Konsument:innen den natürlichen Geschmack von Eiern aus bester Freilandhaltung und guter, mit Wildkräutern und viel Auslauf angereicherter Qualität, erschlossen“, erklärte Florian Faber, Geschäftsführer und Mitbegründer der ARGE Gentechnik-frei. „Toni Hubmanns Engagement hat weit über das eigene Unternehmen hinausgereicht: Bei der Freilandhaltung und bei der Gentechnik-Freiheit war es sein großes Anliegen, die gesamte Branche weiterzuentwickeln. Toni Hubmann hat damit unvergleichliche Spuren für die gesamte österreichische Lebensmittelversorgung hinterlassen.“

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einem wertvollen und inspirierenden Freund und von einem wirklich wichtigen Veränderer in seiner Branche. Unser aufrichtigstes Beileid gilt der gesamten Familie“, so Florian Faber.

Rückfragen & Kontakt

ARGE Gentechnik-frei
Florian Faber
Telefon: 0664-3819502
E-Mail: [email protected]
Website: https://gentechnikfrei.at/

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