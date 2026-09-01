WB-Graf: 170.243 offene Stellen – Betriebe brauchen Entlastung statt Bonus-Malus

Wien (OTS) -

170.243 offene Stellen zählt der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor im August, der höchste Stand der vergangenen zwölf Monate. Für Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf ist daher klar: „Unsere Betriebe wollen Mitarbeiter einstellen, ausbilden und investieren. Was sie jetzt sicher nicht brauchen, sind neue Belastungen und Strafmechanismen.“

Die Forderung von Sozialministerin Schumann nach einem Bonus-Malus-System bei älteren Arbeitskräften lehnt Graf entschieden ab: „Das ist arbeitsmarktpolitische Mottenkiste statt einer Antwort auf die Realität in unseren Betrieben. Wer die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer fördern will, muss Anreize schaffen und darf Unternehmen nicht mit zusätzlichen Kosten bestrafen.“

„Wir haben gerade erst die Lohnnebenkosten gesenkt, um Beschäftigung zu entlasten und den Betrieben mehr Spielraum zu geben. Wer bei über 170.000 offenen Stellen gleichzeitig über neue Belastungen nachdenkt, hat offensichtlich nicht verstanden, was der Arbeitsmarkt und der Wirtschaftsstandort jetzt brauchen“, so Graf.

Für Graf steht fest: „Unsere Betriebe sind nicht das Problem, sie sind Teil der Lösung. Wer mehr Beschäftigung will, muss ihnen Luft zum Arbeiten geben und darf nicht wieder auf Belastungen für jene setzen, die Arbeitsplätze schaffen.“