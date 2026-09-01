WB-Graf zum Sommergespräch: Leistung, Vorsorge und Verantwortung sind der richtige Weg für Österreich

Wien (OTS) -

„Das gestrige Sommergespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker hat gezeigt, dass er die richtigen Schwerpunkte für ein starkes und zukunftsfrohes Österreich setzt. Unser Land braucht einen klaren Fokus auf Leistung, einen starken Wirtschaftsstandort und mehr Eigenverantwortung. Entscheidend ist, dass sich Arbeit und Leistung wieder stärker lohnen und jene entlastet werden, die täglich Verantwortung übernehmen. Das ist eine Frage der Fairness gegenüber den Menschen, die jeden Tag aufstehen, arbeiten, Unternehmen führen und damit unseren Wohlstand und unseren Sozialstaat sichern“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Mit dem Zukunftsdepot wird ein wichtiger Impuls für private Vorsorge gesetzt. „Es ist richtig, Familien dabei zu unterstützen, frühzeitig für die Zukunft ihrer Kinder vorzusorgen. Wer bessere Möglichkeiten schafft, selbst langfristig vorzusorgen und der nächsten Generation zusätzliche Chancen mitzugeben, stärkt Eigenverantwortung und schafft Perspektiven“, so Graf.

Auch für die langfristige Absicherung unseres Pensionssystems braucht es neue und nachhaltige Instrumente. „Ein Zukunftsfonds für Pensionen ist dafür ein wichtiger Schritt. Angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unser Pensionssystem auch morgen verlässlich und finanzierbar bleibt. Klar ist: Österreich wird nicht stärker durch immer neue Belastungen, sondern durch mehr Leistung, mehr Eigenverantwortung und mehr Vorsorge“, so Graf abschließend.