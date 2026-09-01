Weltmusik in Breitensee

Wien Breitensee (OTS) -

Im Jubeljahr des 30jährigen Bestehens des zukunftsweisenden Wohn-, Kultur- und Integrationsprojekts überträgt OKTO auch in der zweiten Jahreshälfte 2026 acht hochwertige Konzerte aus dem KULTURHAUS der SARGFABRIK. Die Ausstrahlungen finden jeweils am Sonntag um 20:00 Uhr mindestens eine Woche nach der Veranstaltung statt. Das Konzert in der SARGFABRIK live erleben und auf OKTO live oder in der OKTOTHEK nochmals ansehen ist dabei die perfekte Kombination.

Start der Aufzeichnungen ist am 17.09.2026 mit dem Konzert von MARIA MAZZOTTA mit ihrem Programm AMOREAMARO. Die Italienerin zählt zu den eindrucksvollsten Stimmen der europäischen World-Music-Szene. Ausgestrahlt wird am 27.09.2026.

Ein weiteres Highlight werden KEVIN SEDDIKI & MATEUS DONATO aus Frankreich und Brasilien mit dem Konzert am 03.12.2026 und der Ausstrahlung am 13.12.2026 sein. Die beiden erschaffen gemeinsam eine seltene klangliche Alchemie zwischen klassischer Gitarre und sechssaitigem Cavaquinho.

Unter den acht ausgewählten Konzerten ist auch jenes vom spanischen Duo MAGALI SARE & MANEL FORTIA am 10.12.2026 (Ausstrahlung am 20.12.2026). Mit einem Kontrabass als Quelle interpretieren sie verschiedene lateinamerikanische und katalanische Lieder aus einer offenen und mutigen Perspektive.

Alle Konzerte starten jeweils um 19:30 Uhr, alle Übertragungen um 20:00 Uhr. Details zu weiteren Konzerten finden Sie dann jeweils im aktuellen OKTO Programm. Um kein Konzert zu verpassen, abonnieren Sie den Sargfabrik-Newsletter (https://sargfabrik.at/newsletter und OKTO WEEKLY (https://www.okto.tv/de/weekly_newsletter