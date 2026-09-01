Business-Health-Studie: Zwei von drei Herstellern planen weitere Preiserhöhungen

Köln (OTS) -

Langlebige Konsumgüter wie Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Möbel und Spielwaren könnten laut der Simon-Kucher Business-Health-Studie bald noch mehr kosten. Obwohl drei Viertel der Hersteller die Preise bereits angezogen haben, planen zwei von drei Unternehmen weitere Erhöhungen. Und es kommt noch schlimmer: Jeder fünfte Hersteller befürchtet Umsatzrückgänge. Die Herausforderungen lassen die Stimmung kippen: Fühlten sich zum Jahresstart 2025 noch fast alle Hersteller gut vorbereitet, stürzt der Ausblick für die kommenden 12 Monate auf rund die Hälfte ab. Inzwischen sieht mehr als jedes zehnte Unternehmen die Gefahr ernsthafter Defizite. Der Ausblick? Alles andere als rosig. Denn fast jeder fünfte Hersteller sieht die Umsetzung seiner geplanten kommerziellen Maßnahmen als gefährdet an.

21 % der Unternehmen befürchten Umsatzrückgang, 62 % erleben Marktumfeld als unsicher bis kritisch

75 % der Unternehmen haben Preise bereits erhöht, 67 % planen trotz des Umfelds weitere Preiserhöhungen

Hoffnung ade: Anteil sehr optimistischer Entscheider fällt von 37 % auf 13 %, zufriedener von 55 % auf 38 %

Pessimismus neue Realität: Anteil pessimistischer Entscheider steigt im Vergleich zu 2025 von 0 % auf 14 %

19 % sehen Umsetzung kommerzieller Maßnahmen als gefährdet/kritisch, 14 % sind voll zuversichtlich

35 % fehlen die Durchsetzungsfähigkeit bei Netto-Preisen bzw. leistungsbezogenen Handelskonditionen

Köln, 01. September 2026 - Laut der Simon-Kucher Business Health Study müssen sich die Menschen in Deutschland auf höhere Preise einstellen. So planen Hersteller langlebiger Konsumgüter aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltselektronik/Haushaltsgeräte, Möbel & Küche, Heimwerker & DIY-Gebrauchs-Güter, Heimtextilien & Bettwaren, Haushaltswaren & Tischkultur, Spielwaren & Spiele ihre Preise weiter anzuziehen.

Der nächste Preisschub ist keine Drohkulisse, sondern bereits eingeplant

Obwohl der Großteil der Unternehmen (75 Prozent) die Preise in den letzten 12 Monaten bereits erhöht hat, setzt die Mehrheit (67 Prozent) trotz schwacher Nachfrage auf weitere Preissteigerungen. So glaubt nur rund jeder fünfte Hersteller (22 Prozent), dass sich das Preisfenster geschlossen hat und keine weiteren Preiserhöhungen akzeptiert werden. Jeder vierte Hersteller plant dabei Erhöhungen über fünf Prozent. "Für Verbraucher ist die Botschaft bitter: Der nächste Preisschub ist keine Drohkulisse, sondern bereits eingeplant", so Björn Dahmen, Senior Partner im Consumer Sektor von Simon-Kucher. "Auf Preissenkungen warten ist aus Konsumentensicht der falsche Weg. Die nächste Preisrunde steht schon vor der Tür."

Schwächere Nachfrage macht nächste Preisrunden riskanter

Trotz der geplanten Preiserhöhungen rechnet ein Fünftel der Hersteller (21 Prozent) mit Umsatzrückgängen. Gleichzeitig bewertet der Großteil (62 Prozent) das Marktumfeld als unsicher bis kritisch. "Kostendruck. Wettbewerbsdruck. Margendruck. Auf den Tischen der Hersteller türmt sich gerade ein Problem auf das nächste",

erklärt Kai Füller, Director bei Simon-Kucher. "Das Gefährliche daran: Viele Unternehmen sehen sich ob der Gemengelage zu Preiserhöhungen gezwungen. Doch wenn höhere Preise auf eine zunehmend preissensitive Nachfrage treffen, ist das eine riskante Mischung."

Optimismus kollabiert: Zuversicht bricht ein, Unsicherheit steigt deutlich

"Wer bei schwacher Nachfrage einfach flächendeckend über das Portfolio die Preise hochsetzt, riskiert eine gefährliche Abwärtsspirale", weiß Dahmen. Ob sich die Hersteller dieser brisanten Strategie bewusst sind? Während bei der Befragung zum Jahresauftakt 2025 niemand pessimistisch war, schießt der Anteil der pessimistischen Entscheider im Sommer 2026 plötzlich von 0 auf 14 Prozent in die Höhe. Gleichzeitig befindet sich die Zahl der positiven Entscheider im freien Fall. Von 92 Prozent auf 51 Prozent ist ein regelrechter Hoffnungsabsturz. "Der Optimismus ist kollabiert. Innerhalb von 18 Monaten hat sich die Stimmung in der Branche fundamental gedreht - aus Zuversicht wird zunehmend Zukunftsangst", so Füller.

Jeder Dritte Hersteller sieht Preisdurchsetzung gefährdet

Die Unsicherheit schlägt inzwischen auf die Umsetzung durch: Fast jeder fünfte Hersteller (19 Prozent) bewertet die Umsetzung der geplanten kommerziellen Maßnahmen als gefährdet oder kritisch. Nur 14 Prozent sind voll zuversichtlich, ihre Pläne in den kommenden 12 Monaten wie vorgesehen realisieren zu können. Besonders deutlich wird die Lücke beim Preis: 35 Prozent der Hersteller fehlt es an Durchsetzungsfähigkeit bei Netto-Preisen oder leistungsbezogenen Handelskonditionen. "Preise erhöhen zu wollen, ist das eine. Sie am Markt durchzusetzen, ist das andere", so Dahmen. "Preise ankündigen kann jeder. Entscheidend ist, was davon am Ende beim Hersteller tatsächlich ankommt. Nicht die Preisentscheidung ist der Engpass, sondern die kommerzielle Umsetzung. Genau daran droht nun jeder dritte Hersteller zu scheitern." Füller ergänzt: "Für Verbraucher ist das die gute Nachricht: Nicht jede geplante Erhöhung wird es bis zum Verbraucher schaffen."

Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Die kompletten Ergebnisse stehen in Kürze zum Download zur Verfügung. Interviews können bereits jetzt angefragt werden.

Über die Studie: Die Simon-Kucher Business-Health-Studie wurde im August 2026 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut dynata durchgeführt. 106 Entscheider von Herstellern bzw. Markeninhabern langlebiger Konsumgüter aus Bereichen wie Home Electronics, Möbel, Heimtextilien und Spielwaren in Deutschland wurden zu Preiserhöhungen, Marktausblick und strategischer Unternehmensmaßnahmen befragt.

Über Simon-Kucher

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