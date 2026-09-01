Gesundheit Österreich: Herwig Ostermann als Geschäftsführer wiederbestellt

Wien (OTS) -

Herwig Ostermann bleibt Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Bundesministerin Korinna Schumann hat den Gesundheitsökonomen für weitere fünf Jahre bestellt. Ostermann leitet das nationale Forschungs- und Planungsinstitut für das Gesundheitswesen seit August 2016.

„Die Gesundheit Österreich hat sich zu einer unverzichtbaren Partnerin für die österreichische Gesundheitspolitik entwickelt. Sie verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit praktischer Umsetzung und schafft jene fundierten Entscheidungsgrundlagen, die wir gerade für die anstehenden Reformen brauchen. Herwig Ostermann bringt dafür große fachliche Expertise, einen klaren Blick auf das Gesamtsystem und langjährige Erfahrung mit. Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen“, sagt Bundesministerin Korinna Schumann.

Die GÖG begleitet gesundheitspolitische Vorhaben über den gesamten Prozess – von wissenschaftlichen Analysen und der Entwicklung von Strategien bis zur Umsetzung und Evaluation. Neben der Weiterentwicklung der Versorgung stehen dabei Gesundheitsförderung und Prävention, Pflege, psychosoziale Gesundheit, Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe im Mittelpunkt. Mit Ansätzen wie Social Prescribing oder partizipativen Gesundheitsförderungsprojekten entwickelt und erprobt die GÖG zudem neue Lösungen, die Gesundheit stärker im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen verankern.

„Ich bedanke mich für das große Vertrauen und freue mich darauf, die GÖG gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzuentwickeln. Mit der Gesundheitsreform werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Die GÖG wird diesen Prozess mit wissenschaftlicher Evidenz, einem gesamthaften Blick auf Gesundheit und ihrer Erfahrung in der Umsetzung bestmöglich unterstützen“, so Ostermann.

Gesundheit Österreich (GÖG)

Die Gesundheit Österreich ist das nationale Public-Health-Institut und zentrale Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung in Österreich. Sie schafft wissenschaftliche Grundlagen für gesundheitspolitische Entscheidungen, begleitet die Planung und Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und unterstützt die Umsetzung und Evaluation von Reformen und Maßnahmen. Dabei reicht ihr Aufgabenspektrum von Gesundheitsförderung und Prävention über Versorgung und Pflege bis zu Qualitätssicherung und internationaler Zusammenarbeit. Die GÖG beschäftigt rund 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.