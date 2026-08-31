  • 31.08.2026, 11:49:02
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Grüne zu Momentum: „Analyse zeigt: Regierung saniert Budget auf dem Rücken von Frauen“

Disoski: „Ausgerechnet unter sozialdemokratischer Verantwortung werden Frauen überproportional zur Kasse gebeten“

Wien (OTS) - 

„Seit der ersten Präsentation des Doppelbudgets kritisieren wir Grüne, dass diese Bundesregierung ihr Budget auf dem Rücken von Frauen saniert. Die aktuelle Analyse des Momentum Instituts bestätigt jetzt schwarz auf weiß: Frauen werden von dieser Regierung zu einem überproportional großen Teil belastet“, sagt Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen.

„Besonders enttäuschend ist: Sowohl das Frauenministerium als auch das Finanzministerium werden von der SPÖ geführt. Ausgerechnet eine Partei, die soziale Gerechtigkeit und Frauenpolitik für sich beansprucht, trägt damit die Verantwortung für eine Budgetsanierung, die Frauen besonders hart trifft und bestehende Ungerechtigkeiten verschärft. Das ist weder sozial noch feministisch – das ist zutiefst ungerecht“, sagt Disoski.

Auch der Rest der Bundesregierung lasse jeglichen feministischen Anspruch vermissen. „Bundeskanzler Stocker hat erst vor wenigen Wochen behauptet, Kinderbetreuung sei keine Arbeit. Heute Abend hat er im ORF-Sommergespräch Gelegenheit zu erklären, warum seine Regierung ausgerechnet jene besonders stark zur Kasse bittet, die ohnehin weniger verdienen, niedrigere Pensionen bekommen und den Großteil der unbezahlten Arbeit leisten: Frauen“, hält Disoski fest.

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