Behindertenrat: UNIKATE Preisverleihung 2026

Wien (OTS) -

Am 14. September 2026 findet im Veranstaltungszentrum Catamaran in Wien die UNIKATE Preisverleihung statt. Der Ideenwettbewerb wird vom Österreichischen Behindertenrat und der TU Wien mit Unterstützung der UNIQA Stiftung durchgeführt und feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen.

Ausgezeichnet werden sechs gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen entwickelte Projekte im Bereich assistiver Technologien. „ UNIKATE zeigt seit 15 Jahren, wie wichtig es ist, technologische Lösungen nicht nur für, sondern gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen zu entwickeln. “, betont Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.

Neben der Präsentation der Projekte stehen Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt. Menschen mit Behinderungen können einbringen, welche technologischen Entwicklungen sie sich wünschen und gemeinsam mit Schüler*innen und Studierenden mögliche Lösungen diskutieren.

Eine weitere Station widmet sich Open Source und Makerspaces. Johannes Střelka-Petz vom Metalab Wien zeigt am Beispiel der Braille-Tastatur Oskar, wie Menschen mit Blindheit assistive Technologien auf Basis frei verfügbarer Baupläne selbstständig zusammenbauen können.

Im Anschluss können die Prototypen ausprobiert werden. Bei Snacks und Getränken gibt es Gelegenheit zu Austausch und Vernetzung. Die Veranstaltung wird vom Chancen Nutzen Büro des ÖGB unterstützt.

UNIKATE Preisverleihung 2026

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Datum: 14.09.2026, 14:00 Uhr - 14.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Veranstaltungszentrum Catamaran

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.behindertenrat.at/aktuelles/news/save-the-date-unikate-preisverleihung-2026/