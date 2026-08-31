Höhere Treibstoffpreise lassen Energiepreisindex im Juli steigen

Wien (OTS) -

Die Energiepreise stiegen im Juli gegenüber Juni um 1,1 %. Im Jahresvergleich lagen sie um 5,7 % über dem Niveau von Juli 2025. Damit fiel der Anstieg der Energiepreise weiter stärker aus als jener der allgemeinen Teuerungsrate. Energiepreise bleiben also weiterhin ein relevanter Preistreiber. Die Entwicklung der einzelnen Energiepreise verlief im Juli unterschiedlich. Während die Preise für Strom und Gas gegenüber Juni zurückgingen, verteuerten sich Heizöl, Holzpellets, Brennholz sowie die beiden Treibstoffe Diesel und Superbenzin.

„Europas Energiemärkte geraten derzeit aus zwei Richtungen unter Druck. Einerseits führen die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran um die Straße von Hormus zu Unsicherheit auf den internationalen Öl- und Gasmärkten und erhöhen die Kosten. Andererseits stellt der Klimawandel die europäische Energieversorgung vor neue Herausforderungen. Hitze, Trockenheit und niedrige Wasserstände beeinträchtigen aktuell die Stromerzeugung aus Wasser- und Kernkraft, während gleichzeitig der Strombedarf für Kühlung steigt, was einen höheren Bedarf an fossiler Stromerzeugung zur Folge hat“, sagt Lukas Zwieb, Energieexperte der Österreichischen Energieagentur.

Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass die europäischen Gasspeicher langsamer befüllt wurden als in den Vorjahren. „Die Terminmärkte rechnen deshalb weiterhin mit erhöhten Strom- und Gaspreisen. Da die Endkundenmärkte den Großhandelsmärkten üblicherweise zeitverzögert folgen und die Hochpreisphase nun bereits sechs Monate anhält, ist insbesondere bei Erdgas in den kommenden Monaten mit Preissteigerungen im Endkundenbereich zu rechnen“, so Zwieb.

Hier finden Sie Grafiken mit der Entwicklung der Endkund:innenpreise für Haushaltsenergie.

Der gesamte Pressetext mit Details zu den verschiedenen Energieträgern sowie alle weiteren Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss befinden sich ebenfalls hier.