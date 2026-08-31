Oliver Schlager - neue Leitung der Abteilung für Innere Medizin 1 Angiologie im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Wien (OTS) -

Am 17. August 2026 übernahm Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Oliver Schlager das Primariat der Inneren Medizin 1 - Angiologie im Göttlicher Heiland Krankenhaus. Mit seinem Forschungsschwerpunkt in der Katheter-interventionellen Behandlung von Gefäßerkrankungen stärkt er die gefäßmedizinische Versorgung sowie die Weiterentwicklung innovativer Therapieverfahren im Göttlicher Heiland Krankenhaus.

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Oliver Schlager war stellvertretender Abteilungsleiter (2.Stv) und Leiter des angiologischen Katheter-Interventionsteams der Klinischen Abteilung für Angiologie der Medizinischen Universität Wien. In diesen Funktionen setzte er maßgebliche Impulse in der Katheter-gestützten Behandlung von Gefäßerkrankungen. Die Schwerpunkte des Gefäß-Spezialisten liegen in der Katheter-interventionellen Behandlung akuter und chronischer Venenthrombosen sowie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit.

„Ich freue mich über meine Bestellung zum Vorstand der Angiologie im Göttlicher Heiland Krankenhaus“, sagt Oliver Schlager. „Die Gefäßmedizin im Göttlicher Heiland Krankenhaus zählt zu den führenden Versorgungseinrichtungen in Wien. Derzeit werden rund ein Viertel aller Gefäßerkrankungen Wiens hier versorgt. Gemeinsam mit dem exzellenten Team der Angiologie und in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern im multiprofessionellen Gefäßboard, möchte ich diesen Weg in Zukunft gemeinsam weiter ausbauen.“

Zu den weiteren Forschungsinteressen des Angiologen zählen die vaskuläre Hämodynamik und moderne Verfahren der Mikrozirkulationsdiagnostik. Auch international ist der gebürtige Wiener hervorragend vernetzt: aktuell leitet er das Leitlinien-Committee der European Society of Vascular Medicine. Bis 2024 war Oliver Schlager Vorsitzender der „Working Group on Aorta and Peripheral Vascular Diseases der European Society of Cardiology (ESC)“. Von 2022 bis 2023 bekleidete er zudem das Amt des Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für internistische Angiologie (ÖGIA). Assoc. Prof. Univ.-Doz. Dr. Oliver Schlager ist darüber hinaus in der universitären Lehre aktiv und ist als Fachgutachter für Habilitationsverfahren und Dissertationen tätig.

Für seine wissenschaftlichen Leistungen konnte er mehrfach Preise und Fördermittel einwerben, unter anderem den Max-Ratschow-Preis (2016), ein Erwin-Schrödinger-Stipendium (2014) sowie Fördermittel aus dem Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank für das Forschungsprojekt „Vascular strain in predefined arterila segments in relation to risk factors and atherosclerosis“. Er ist Principal- und Co-Investigator bei zahlreichen drittmittelunterstützten Studienprojekten.

Mit der Bestellung von Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Oliver Schlager setzt das Göttlicher Heiland Krankenhaus ein klares Zeichen für medizinische Exzellenz und Innovation im Bereich der Gefäßmedizin.

Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßmedizin, Chirurgie mit Adipositas-Zentrum, Neurologie mit Stroke Unit sowie Spezialisierung auf Altersmedizin. Das Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit multiprofessioneller Gefäßmedizin, Kardiologie inkl. Herzüberwachung und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie, als auch Plastische und Rekonstruktive Chirurgie mit dem Schwerpunkt Lymphologie und führt ein Adipositas-Zentrum. Die Akutgeriatrie/Remobilisation und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt. www.khgh.at

Als gemeinnütziges Krankenhaus ist es Teil der öffentlichen Versorgungslandschaft. Finanziert wird es vom Wiener Gesundheitsfonds. Die Fachklinik ist eines von fünf Häusern der Vinzenz Kliniken Wien. Jedes ist auf sein Fachgebiet spezialisiert. Gemeinsam decken sie fast alle Bereiche der Medizin ab. Die Vinzenz Kliniken Wien gehören zur Vinzenz Gruppe, einem der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs.

Die Wurzeln der Vinzenz Gruppe liegen in Ordensgemeinschaften. Aus dieser Tradition heraus verbindet die Vinzenz Gruppe gelebte christliche Werte mit modernem Management und Innovationsgeist.