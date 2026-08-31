Netzverstärkung Ost: Bürger-Infomessen starten ab 14. September in Niederösterreich und im Burgenland

Wien (OTS) -

Die Austrian Power Grid (APG) führt ab Mitte September (14.09. – 01.10.2026), gemeinsam mit dem Projektpartner Netz Burgenland GmbH (NEB) zwölf Bürger-Infomessen in Gemeinden im östlichen Niederösterreich und nördlichen Burgenland durch, um Bürger:innen, Anrainer und Stakeholder in den Gemeinden über das Vorhaben Netzverstärkung Ost zu informieren. Präsentiert wird der aktuelle Planungsstand (geplante Einreichtrasse) sowie geplante Maststandorte, des größten und wichtigsten Strominfrastruktur-Vorhabens in Niederösterreich bzw. dem Burgenland. Expert:innen aus den verschiedensten Bereichen wie Umwelt, Recht und Technik stehen im Rahmen der Infomessen allen Interessierten für persönliche Gespräche zur Verfügung. Netz NÖ und die Wiener Netze informieren darüber hinaus in einigen der betroffenen Gemeinden bei diesen Infomessen parallel über ihre aktuellen Vorhaben.

Mit dem Projekt Netzverstärkung Ost bauen APG und Netz Burgenland die 380-kV- und 110-kV-Netzinfrastruktur aus und sorgen für eine leistungsfähige und verlässliche Stromversorgung im Osten Niederösterreichs und im nördlichen Burgenland. Damit wird die Grundlage geschaffen, um den wachsenden Energiebedarf von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie zu decken und die Region langfristig als starken Lebens- und Wirtschaftsstandort zu sichern.

Die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung ist für Ende 2027 vorgesehen, der Baustart ist ab 2030 geplant. Zusätzlich zu diesem Vorhaben planen die Verteilnetzbetreiber Netz Niederösterreich und die Wiener Netze in dieser Region, ihre Stromnetze zu verstärken sowie Umspannwerke aus- und umzubauen. Denn nur mit starken und zuverlässigen Stromnetzen lässt sich der wertvolle, regional erzeugte Strom auch sinnvoll nutzen.

12 Bürger-Infomessen in den Bezirken Mödling, Baden, Bruck an der Leitha und Neusiedl

Von 14. September bis inklusive 01. Oktober 2026 finden 12 regionale Infomessen in Projekt-Gemeinden für die Bevölkerung und Interessierte statt, bei denen Fachexpert:innen sowie Trassenplaner:innen für Auskünfte und Informationen zur Verfügung stehen – die Einladung dazu erging dieser Tage als Postwurf an die rund 38.000 Haushalte der Region. Zusätzlich zu den Informationsmessen findet kontinuierlich ein strukturierter Informationsprozess mit den Gemeinden, Grundeigentümer: innen sowie anderen Stakeholdern statt.

Termine im Überblick:

14. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Nickelsdorf, Volksschule - Turnsaal

15. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Neusiedl am See, Weinwerk Burgenland

16. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Parndorf, Parndorfer Hof – Gasthof Patzolt

17. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Bruck an der Leitha, Stadthalle

21. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Münchendorf, Pfarrzentrum/Stadel (mit Netz NÖ und den Wiener Netzen)

22. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Trumau, Veranstaltungszentrum (mit Netz NÖ und den Wiener Netzen)

23. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Himberg, Volkshaus (mit Netz NÖ und den Wiener Netzen)

24. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Moosbrunn, Festsaal (mit Netz NÖ und den Wiener Netzen)

28. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Ebergassing, Volksheim

29. September 2026, 17:00–20:00 Uhr: Trautmannsdorf, Mehrzweckhalle

30. September 2026, 16:30–19:30 Uhr: Götzendorf an der Leitha, Gemeindesaal

1. Oktober 2026, 16:30–19:30 Uhr: Gramatneusiedl, Gemeindezentrum

Weitere Details dazu und die genauen Adressen finden Sie auf: www.netzverstaerkung-ost.at .

Über das Projekt Netzverstärkung Ost: Sichere Stromversorgung für Niederösterreich und Burgenland

Die Netzverstärkung Ost ist das größte und wichtigste Strominfrastruktur-Vorhaben in Niederösterreich bzw. dem Burgenland. Sie ist keine klassische Freileitung zwischen zwei Umspannwerken (UW), sondern umfasst sowohl die Demontage und den Neubau von Freileitungen als auch den Neu- und Ausbau von Umspannwerken. Insgesamt steht dem Neubau von ca. 75 km ein Rückbau von ca. 70 km gegenüber. Darüber hinaus wird auf 16 km der Bestandsleitung ein leistungsfähigeres Carbonseil aufgelegt. Im Kern des Projekts wird die bestehende Trasse größtenteils für Neubauten von 380-kV-Leitungen genutzt. Vom UW Wien Südost bis hin zur Staatsgrenze wird die bestehende 220-kV-Leitung der APG komplett demontiert. Im Fokus des Projekts steht das Weiternutzen bestehender Trassen durch leistungsfähigere, neue Technologien.

Ersatzneubau, neue Netzverbindungen und zusätzliche Umspannwerke

Die bestehende 380-kV-Leitung zwischen dem UW Wien Südost und dem UW Sarasdorf wird südöstlich von Himberg auf einer Länge von ca. drei km rückgebaut. Das westliche, verbleibende Teilstück wird an eine neue 4-systemige Leitung in Richtung UW Sarasdorf angeschlossen. Das östliche Teilstück schließt über eine neue 4-systemige Leitung an das geplante UW Trumau an. Durch diese Maßnahmen entsteht ein leistungsfähiges Leitungsdreieck zwischen den Umspannwerken Wien Südost, Sarasdorf und Trumau, welches die Netzstabilität erhöht und auch das UW Wien Südost entlastet.

Vom bestehenden UW Sarasdorf in Richtung Osten wird über das neue Umspannwerk in Parndorf bis auf Höhe des UW Zurndorf eine neue 4-systemige Leitung errichtet, welche bis zum UW Parndorf vier 380-kV-Systeme hat und in weiterer Folge bis auf Höhe des UW Zurndorf zwei 380-kV- und zwei 220-kV-Systeme führt. Östlich des UW Zurndorf wird die bestehende 2-systemige 380-kV-Leitung genutzt sowie ein Ersatzneubau für die bestehende 220-kV-Leitung errichtet. Ein zentrales Element der Netzverstärkung Ost ist der Neubau des Umspannwerks Parndorf. Dieses gewährleistet die Versorgungssicherheit der Region auch bei zukünftig weiter steigendem Strombedarf und ermöglicht die umfassendere Einspeisung von erneuerbarer Energie.

Nutzen und positive Effekte auf einen Blick:

Verbesserte Anbindung der erneuerbaren Energien im Osten Österreichs (PV-Anlagen und Windkraft)

Versorgungssichere Energiewende durch leistungsstarkes Übertragungsnetz

Allgemeine Erhöhung der Netz- und Systemsicherheit im Osten Österreichs

Entlastung des bestehenden Stromnetzes in Niederösterreich und dem Burgenland

380-kV-Netzverstärkung durch Aus- bzw. Neubau der Höchstspannungsebene im APG-Übertragungsnetz

Ausbau und Abstützung des 110-kV-Netzes der Netz Burgenland

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2025 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 680 Millionen Euro 2026 (2025: 595 Mio., 2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2035 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.

Über Netz Burgenland

Netz Burgenland (NEB) ist Eigentümerin und Betreiberin des 110-/20-kV-Verteilernetzes im Burgenland. Sie verantwortet Betriebsführung, Instandhaltung und Netzausbau. Rund 400 Spezialist:innen betreiben und warten ein Netz mit etwa 10.000 km Trassenlänge und 22 Umspannwerken. So sorgt sie für eine sichere Stromversorgung in der Region. Gleichzeitig unterstützt NEB die burgenländischen Energie- und Klimaziele.