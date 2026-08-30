  • 30.08.2026, 13:45:02
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Gewessler: Die Menschen haben ein Recht auf Hitzeschutz – Regierung blieb ganzen Sommer untätig

646 Hitzetote in nur zwei Monaten lassen alle Alarmglocken schrillen

Wien (OTS) - 

„Wir haben in Österreich allein im Juni und Juli fast 650 Hitzetote zu beklagen. Das ist nicht nur eine furchtbare Tragödie. Es ist auch ein dringender Auftrag, endlich zu handeln und die Menschen in unserem Land wirksam vor der extremen Hitze zu schützen. Aber die Regierung blieb den ganzen Sommer über untätig – das ist fahrlässig“, hält Leonore Gewessler, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen, fest.

„Die extreme Hitze dieses Sommers trifft uns zwar alle. Aber sie trifft nicht alle gleich. Gerade die verletzlichsten Gruppen – kleine Kinder, ältere und vorerkrankte Menschen – waren Temperaturen bis zu 40 Grad schutzlos ausgeliefert. Das ist nicht nur hochgradig ungerecht, es wird auch zu einer immer größeren Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen“, so Gewessler weiter.

„Was es braucht, ist völlig klar. Hitzeschutz und Klimaanlagen überall dort, wo Menschen besonders gefährdet sind, etwa in Schulen, Kindergärten, Spitälern oder Pflegeheimen. Zugang zu Abkühlung, die allen kostenlos offensteht. Mehr Bäume und Schatten in unseren Städten. Und mutigen Klimaschutz sowie gezielte Renaturierung, um die Ursachen der immer extremeren Hitze zu bekämpfen“, führt Gewessler aus.

„Mit unserer Petition fordern wir akuten Hitzeschutz und echten Klimaschutz – ohne weitere Verzögerung. Über 19.000 Menschen haben bereits unterschrieben. Jede weitere Unterschrift erhöht den Druck auf die Regierung, endlich zu handeln“, so Gewessler.

Die Petition kann weiterhin auf www.gruene.at/hitzeschutzpaket unterstützt werden.

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