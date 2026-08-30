FPÖ – Vilimsky: „Island zeigt: Ein EU-Beitritt ist nicht mehr erstrebenswert!“

Wien (OTS) -

„Das Beispiel Island zeigt erneut, dass es für wirtschaftlich erfolgreiche und selbstbestimmte Länder nicht mehr erstrebenswert ist, der Europäischen Union beizutreten“, erklärte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky. Die Entscheidung der isländischen Bevölkerung sei ein deutliches Signal gegen eine weitere Zentralisierung und Machtverlagerung nach Brüssel.

„Island ist ein stabiles und erfolgreiches Land, das weder von der EU noch von deren überbordender Bürokratie und zunehmender Regulierungswut abhängig ist. Das Land beweist, dass wirtschaftlicher Erfolg, internationale Zusammenarbeit und nationale Souveränität auch außerhalb der Europäischen Union möglich sind“, betonte Vilimsky.

„Die Isländer haben dieses Wochenende eine klare Entscheidung getroffen – und diese ist selbstverständlich zu respektieren. Ihnen ist dazu zu gratulieren, dass sie sich für einen eigenständigen und vernünftigen Weg entschieden haben. Island zeigt damit einmal mehr, dass die Zukunft Europas nicht in einem zentralistischen EU-Superstaat, sondern in der Zusammenarbeit freier und souveräner Staaten liegt“, so Vilimsky abschließend.