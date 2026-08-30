FPÖ – Schnedlitz: „ÖVP-Kanzler erzeugt nur leere Versprechen und billige FPÖ-Kopien statt echter Politik für Österreich!“

Wien (OTS) -

Das jüngste „Krone“-Interview des ÖVP-Bundeskanzlers Stocker sei ein „politisches Trauerspiel“ gewesen, das die ganze Misere der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition schonungslos offenlege, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz.

Angesichts katastrophaler Umfragewerte und interner Auflösungserscheinungen flüchte sich der Kanzler in eine Welt aus leeren Phrasen und unglaubwürdigen Ankündigungen, die mit der Lebensrealität der Österreicher nichts mehr zu tun hätten. „Das war kein Interview, das war ein Schauspiel. Ein Kanzler, der von den eigenen Landesfürsten zerlegt wird und dem die Wähler in Scharen davonlaufen, versucht sich mit leeren Worthülsen und billigen Ankündigungen über Wasser zu halten. Seine sogenannte ‚Sommertour‘ ist eine Abschiedstournee, und seine Phrasen von einer ‚schönen Zukunft‘ sind ein Hohn, solange er nicht den Weg für einen Neustart freimacht“, so Schnedlitz.

Besonders entlarvend sei der gespielte Sinneswandel des Kanzlers beim Thema politischer Islam: „Jahrelang hat die ÖVP nachweislich unsere Warnungen und Gesetzesanträge ignoriert, blockiert oder lächerlich gemacht. Jetzt, wo ihr das Wasser bis zum Hals steht, entdeckt sie plötzlich unsere Forderungen. Das ist keine glaubwürdige Politik, das ist purer Opportunismus. Ein Kanzler, der erst dann umdenkt, wenn die Umfragen im Keller sind, ist eine Gefahr für die Sicherheit unseres Landes. Wir brauchen keine billigen Kopien, sondern das freiheitliche Original, das diese Probleme auch bereit ist zu lösen!“

Auch die übrigen Vorschläge des Kanzlers seien reine Nebelgranaten. „Das Muster ist immer dasselbe: Großspurige Ankündigungen, die am Ende im Chaos der Verlierer-Koalition versanden. Dieser Kanzler und seine Regierung ‚haben fertig‘. Sie haben kein Konzept, keine Kraft und vor allem keinen Willen, die Interessen der eigenen Bevölkerung zu vertreten“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.

„Österreich hat sich diese handlungsunfähige Regierung nicht länger verdient. Der Kanzler sollte die Realität anerkennen, seine Abschiedstournee beenden und den Weg für Neuwahlen freimachen. Es ist höchste Zeit für ein Österreich der Geborgenheit und eine Politik, die wieder die Interessen der eigenen Leute in den Mittelpunkt stellt. Und das wird nur mit einer starken Freiheitlichen Partei und einem Volkskanzler Herbert Kickl möglich sein!“, so Schnedlitz abschließend.