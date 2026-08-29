FPÖ – Schnedlitz: „Verlierer-Ampel zeigt bei Spritpreiswahnsinn ihre Eiseskälte gegenüber der eigenen Bevölkerung!"

Wien (OTS) -

„Das ist die Nebelgranate eines SPÖ-Bonzen. Die Verlierer-Ampel hat das Aus für ihre ‚Nullnummer‘-Bremse längst beschlossen und lässt die Menschen weiter eiskalt an den Zapfsäulen des Landes verzweifeln. Sie ist den Österreichern nicht einmal ein paar mickrige Cent vergönnt. Kälter geht’s nicht mehr“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Forderung von ÖGB-Chef Katzian nach einer Verlängerung der sogenannten „Spritpreisbremse“. Diese „Bremse“ sei von Anfang an nicht mehr als ein Almosen der Systemparteien gewesen. „Was die Systemparteien der Bevölkerung als ‚Spritpreisbremse‘ verkauft haben, war ein ‚Bremsversagen‘ bei Höchstgeschwindigkeit. Denn bei aktuellen Preisen von über zwei Euro für den Liter Diesel und rund 1,80 Euro für Benzin ist diese ‚Micky-Maus-Entlastung‘ ohnehin blanker Hohn für die Pendler, unsere Unternehmer und jeden einzelnen Autofahrer“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär. Für Schnedlitz sei klar, dass die Regierung kein Interesse an einer echten, spürbaren Entlastung habe. Die aktuelle Politik sei ein direkter Angriff auf die Mobilität und den Wohlstand der Österreicher.

Schnedlitz erneuerte daher die Forderung nach Umsetzung des FPÖ-Spritpreis-Entlastungsmodells: „Echte und nachhaltige Entlastung gibt es nur mit unserem freiheitlichen Konzept. Wir fordern eine sofortige Halbierung der Mineralölsteuer und die ersatzlose Abschaffung der ideologischen und sinnlosen CO2-Strafsteuer. Das würde den Spritpreis auf einen Schlag radikal senken und den Menschen wieder Luft zum Atmen geben. Abschließend hielt der FPÖ-Generalsekretär fest: „Die Österreicher haben die Nase voll von dieser Politik der leeren Versprechungen, der permanenten Abzocke und einer Regierung, die sie im Stich lässt und mit den sprudelnden Steuereinnahmen durch den Wucher an den Zapfsäulen auch noch aussackelt.“