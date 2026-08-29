NÖAAB-Familienfest am Ratzersdorfer See begeisterte Groß und Klein

St. Pölten (OTS) -

Hüpfburg, Kinderschminken, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele, Mitmachstationen des NÖ Zivilschutzverbandes, die Rettungshunde NÖ, Kinderpolizei und viele weitere Angebote.

Bei strahlendem Sommerwetter lud der NÖAAB zum Familienfest am Ratzersdorfer See ein. Zahlreiche Familien nutzten die Gelegenheit, gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag mit Spiel, Spaß und Unterhaltung zu verbringen.

Vor allem die jüngsten Besucherinnen und Besucher kamen voll auf ihre Kosten: Beim Kinderschminken entstanden fantasievolle Kunstwerke, die Mitmachstationen des NÖ Zivilschutzverbandes sorgten für große Begeisterung, die Hüpfburg der Kinderwelt und der Bouncer der Sport Union sorgten für jede Menge Bewegung und die Rettungshunde Niederösterreich, das Jugend-Rot-Kreuz und die Kinderpolizei waren besondere Anziehungspunkte. Das vielfältige Kinderprogramm machte das Familienfest zu einem unvergesslichen Erlebnis.

„Familien sind das Herz unserer Gesellschaft. Mit unserem Familienfest wollen wir einen Ort schaffen, an dem Kinder unbeschwert spielen können und Eltern Zeit miteinander verbringen. Das große Interesse zeigt, wie wichtig solche gemeinsamen Erlebnisse sind“, freut sich der NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Der NÖAAB bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern sowie bei den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer, die mit ihrem Engagement zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Das Familienfest am Ratzersdorfer See zeigte einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und gemeinsame Zeit für Familien in Niederösterreich sind.