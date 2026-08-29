FPÖ – Schnedlitz: „Stocker versucht mit Social-Media-Rede von verpatzter Sommertour und verunglücktem Sommergespräch abzulenken!“

Wien (OTS) -

Nach Angaben von ÖVP-Insidern ist für heute Nachmittag angeblich eine vorproduzierte Social-Media-Rede von Bundeskanzler Christian Stocker vorgesehen – den Gerüchten nach ein Versuch, nach Stockers Sommertour und dem gestrigen oe24-Sommergespräch die politische Kommunikation wieder einzufangen. „Das wird nicht funktionieren. Nicht einmal die eigene Partei glaubt noch an Stocker, das hört man auch bereits aus der ÖVP“, so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz über den vorzeitigen ÖVP-internen Video-Leak.

„Stockers Sommer ist endgültig entgleist. Der Tiefpunkt seiner Tour war der Kinderbetreuungs-Sager, bei dem er auf offener Bühne gezeigt hat, was diese ÖVP von Frauen, Kindern und Familien hält. Dagegen war Nehammers Burger-Video fast noch eine Kleinigkeit. Und kaum ist die Sommertour vorbei, folgt das nächste Problem: Im oe24-Sommergespräch übernimmt Stocker plötzlich mit dem Verbot des politischen Islam eine freiheitliche Kernforderung von Herbert Kickl, obwohl die ÖVP entsprechende FPÖ-Anträge zuletzt wiederholt abgelehnt hat. Heute um sieben Uhr früh sah sich ÖVP-Generalsekretär und Stockers Mitarbeiter Gstöttner bereits zu einer öffentlichen Relativierung der Aussagen seines eigenen Chefs veranlasst. Jetzt soll offenbar ein glattgezogenes Social-Media-Video retten, was kaum noch zu retten ist. Und dieses wird noch dazu vorzeitig geleakt“, schmunzelte Schnedlitz.

Dass Stocker laut vorliegendem Videotext darin von „unbequemen Wahrheiten“ sprechen und ein „zukunftsfrohes Österreich“ beschwören wolle, sei für Schnedlitz bezeichnend. „Die unbequemste Wahrheit für Stocker ist doch längst: Dieser Kanzler und diese Partei sind politisch am Ende. Die Tiroler ÖVP will sich inzwischen ausdrücklich von der Bundespolitik emanzipieren und distanziert sich vom eigenen Kanzler. Und am Montag wartet das ORF-Sommergespräch. Offenbar ist die Nervosität vor weiteren Fettnäpfchen so groß, dass vorher noch schnell eine vorgeschriebene Placebo-Rede eingeschoben werden muss. Österreich braucht aber keine nächste PR-Therapie für einen angeschlagenen Kanzler.“

Abschließend forderte Schnedlitz Konsequenzen: „Österreich ist tatsächlich ein großartiges Land. Das Problem ist diese Regierung. Ein Social-Media-Video wird weder das Vertrauen der Menschen zurückholen noch die eigene Partei wieder zusammenkleben. Stocker hat bei seiner Tour sein wahres Gesicht gezeigt, und auch dieser traurige Videobeweis hat sich tief in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Er zeigt auch bei den Sommergesprächen, dass er als Kanzler fehl am Platz ist. Stocker sollte endlich erkennen, wann es vorbei ist: Rücktritt, Neuwahlen und das Wort zurück an die Bevölkerung!“