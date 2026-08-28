  • 28.08.2026, 13:16:02
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mumok: Vanessa Joan Müller übernimmt die Sammlungsleitung am Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Porträt von Vanessa Joan Müller
Wien (OTS) - 

Die promovierte Kunsthistorikerin und Kuratorin Vanessa Joan Müller übernimmt mit 1. September die Sammlungsleitung am mumok–Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Das mumok zählt zu den größten Museen Europas für die Kunst seit der Moderne. Es beherbergt eine außergewöhnliche Sammlung mit Hauptwerken der Klassischen Moderne, der Pop Art, des Fluxus, der konzeptuellen Kunst und des Wiener Aktionismus bis hin zur aktuellen Gegenwartskunst mit ihren Film- und Medienbezügen.

„Mit Vanessa Joan Müller gewinnt das mumok für die Position der Sammlungsleiterin eine hervorragend vernetzte und international renommierte Kunsthistorikerin. Ich freue mich sehr über diese Besetzung und bin überzeugt, dass sie mit ihrer Expertise und ihrem Weitblick wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der mumok Sammlung setzen wird.“, so Fatima Hellberg, Generaldirektorin des mumok.

Vanessa Joan Müller studierte Kunstgeschichte und Filmwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Sie war von 2001 – 2005 Kuratorin beim Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main. Von 2007 – 2011 leitete sie den Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf und lehrte 2011/2012 an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe im Fachbereich Ausstellungsdesign und kuratorische Praxis. 2013 – 2020 war sie stellvertretende Künstlerische Leiterin der Kunsthalle Wien und leitete dort die Abteilung für Dramaturgie. Sie war Lehrbeauftragte an der Technischen Universität Wien (Fachbereich Raumgestaltung und Entwerfen, Fakultät für Architektur). Vanessa Joan Müller veröffentlicht regelmäßig Texte zur zeitgenössischen Kunst und Kunsttheorie.

Rückfragen & Kontakt

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
Telefon: +43-1-52500-1400

Mag. Katharina Kober
Telefon: +43-1-52500-1309

[email protected]

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